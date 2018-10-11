歐元和英鎊上漲 受達成脫歐協議的希望提振

歐元和英鎊周三上漲，受達成脫歐協議的樂觀預期支撐，美元指數下跌，即便美債收益率徘徊在多年高位。

歐元漲幅受限，因擔心意大利公共財政的可持續性，盡管意大利經濟財政部長特裏亞周三重申，政府將盡一切所能重獲金融市場信心。

“對脫歐前英國和歐盟將達成協議的樂觀情緒增強，”渣打銀行10國集團外匯研究全球主管Steve Englander稱。

本周，負責脫歐談判的官員暗示，磋商取得進展，有望在明年3月英國脫離歐盟前就脫歐條款達成一致，這讓投資者看到了英國有序脫歐的希望，但因缺少細節市場謹慎情緒猶存。

歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾周三表示，我們正在盡最大努力就英國有序退歐達成協議，巴尼爾稱已經就退歐協議中80-85%的條款達成一致。歐盟28國領導人下周將召開峰會。

英鎊兌美元GBP=D3周三觸及兩周高位1.3216美元，日內升0.45%，英鎊兌歐元EURGBP=EBS觸及6月15日以來最高的0.8723英鎊。

歐元兌美元EUR=EBS漲0.3%，報1.15270美元，兌日圓持穩於129.750日圓。

一些交易員仍對最終達成脫歐協議持懷疑態度。

英鎊和歐元反彈抵消了美債收益率上漲的影響，給美元帶來壓力。

指標10年期美債收益率從周二觸及的七年高位3.261%回落，盡管投資者和交易商減少美債頭寸，為周三標售的360億美元三年期和230億美元10年期美債供應預留資金空間。

美債收益率因政府債務供應增加和通脹上升憂慮而上漲，通脹上升將促使美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)更快升息。

美元指數下跌0.2%，報95.480，周二觸及七周高位96.155。

路透紐約10月10日