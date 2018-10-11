【大行報告】中泰證券：總量持續增長下 結構性支付變化陸續開啓

中泰證券發表研報指，2018年10月10日早，國家醫療保障局印發《關於將17種抗癌藥納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類範圍的通知》，將阿紮胞苷等17種藥品納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2017年版)》乙類範圍，並確定了醫保支付標準。

研報指出，總量持續增長下，結構性支付變化陸續開啓。醫保支付體系鼓勵創新，快速納入臨床療效確切特别是新上市抗癌藥品種。在醫保總量增長下結構性調整，限制輔助用藥、專利過期的原研藥和普通仿製藥的醫保費用佔比，增加對創新抗癌藥的支付。

此外，文件顯示，17個談判藥品醫保支付標準與目前中標平均價相比平均降幅約57%，符合預期;要求各地方在2018年11月底前開始執行，落地節奏快、放量可期;醫保支持力度大，抗癌藥談判品種佔用醫保費用超額可合理補償;有效期2年(至2020年11月30日)，同時鼓勵支持仿製藥上市降低用藥成本。

研報認為，醫保推動對抗癌藥品的價格談判，將抗癌藥品納入醫保支付體系支持放量，長期看好創新藥企發展。在醫保控費常態化下，增加對創新藥物的支付，增強對臨床療效和臨床價值的重視，進一步說明政策對創新和研發的支持。醫保有支付能力，缺有效支付手段。在醫保總量增長下結構性調整，限制輔助用藥、專利過期的原研藥和普通仿製藥的醫保費用佔比，增加對創新抗癌藥的支付。重點推薦創新能力強的龍頭型企業，如恒瑞醫藥(600276.SH)、復星醫藥(02196-HK)、中國生物製藥(01177-HK)、石藥集團(01093-HK)、三生製藥(01530-HK)等。

風險提示：藥品放量不及預期的風險，政策擾動風險，藥品質量問題風險。