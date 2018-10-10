華榮能源(01101-HK)1元向換股債持有人售虧損造船業務

前身為熔盛重工的華榮能源(01101-HK)公布，向可換股債券的持有人王鳴清最終實益擁有的東唯有限公司，以1港元作價出售造船及工程業務相關資產及債務。今次出售的業務涉及負債淨額高達189.32億元(人民幣.下同)，去年業務除稅前虧損達10.08億元，加上造船及工程業務無利可圖及債務繁重，出售有助提升集團財務狀况。

是次出售的公司包括熔盛重工控股有限公司98.5%的股權；熔盛工程機械有限公司的全部股權；熔盛動力機械有限公司的全部股權；及熔盛海洋工程石油服務有限公司的全部股權。

即集團會出售造船及工程業務的所有應計權利、權益及所有債務。

截至2018年6月30日止，相關業務負債總額，規模甚至超過上市公司約120.67億元負債淨額，而華榮能源曾數度進行債轉股，扣除銀行債權人債務帳面值31億元，相關業務的未經審核負債淨額約198.32億元。華榮能源表示，預期出售收益約33.27億元，交易完成為，該公司目前正在實施加快能源業務發展的計劃，並通過多種方式提高石油產量，包括鑽井作業及石油生產相關設施的建設。董事相信上述計劃將提升該集團的財務表現及狀況。

華榮能源於去年曾向4名認購人發行本金總額最多10.37億港元兩年期的可換股債券，以交換現有債項，年利率7厘，兌換價0.5港元，王鳴清就是認購人之一，持有1.02億港元的可換股債券。