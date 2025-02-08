遠東新化纖總廠氣爆停工範圍擴大 每月估損失2.45億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-08 20:41

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遠東新 (1402-TW) 新竹新埔化纖總廠日前發生氣爆意外造成傷亡，公司今 (8) 日召開重訊記者會表示，接獲勞動部職安署公文通知化纖總廠停工，預估每月影響營收預估為 21 億元，每月停工損失預計為 2.45 億元。

遠東新位於聚酯棉廠房於 2 月 6 日凌晨近 3 時發生氣爆事故，造成 2 人不幸罹難，5 人重傷，另有 14 人輕傷，勞動部要求遠東新就熱媒輸送系統相關設施及場所停工檢查，停工範圍擴大到整個廠區。

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遠東新行政總部總經理鄭澄宇表示，新埔廠區年產能約 40 萬公噸，其中 20 萬公噸為聚酯酯粒，另 20 萬公噸為纖維產品，平均月產量約 1.6 萬公噸，若停工的話，預估每月影響金額預估為 21 億元，每月停工損失預計為 2.45 億元。

鄭澄宇強調，遠東新對於此次意外造成同事的傷亡及社會大眾不安與困擾，感到非常抱歉，將深刻檢討改進，立即委請國內外專家，對於所有生產據點以最嚴格的標準，再加強全面檢視並改善，以確保相關設施安全。