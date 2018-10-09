義大利股市賣壓 可能震醒民粹政客

本週初，義大利債券殖利率再度飆升，只因義大利的聯合政府持續在 2019 年預算細節上打轉，投資人則更加擔憂政府未來的支出與借款計畫。

義大利副總理薩爾維尼 (Matteo Salvini) 近來再次強調，退出歐元區不是羅馬政府的優先選項。該談話突顯了義大利民選官員正面臨市場的深度質疑。

另一位因反歐盟而聞名的內閣部長認為，有必要堅持對外說明，義大利 2.3 兆歐元的債務不會違約。

義大利總理康蒂的內閣未能在截止期限之前，向義大利政府提出詳細的經濟預測報告，是另一項政治動盪的訊號。

義大利政府有意編列未來三年的預算赤字為前任政府赤字目標的三倍，達 GDP 的 2.4%，如此將讓羅馬難以降低其 130% 的債務 / GDP 的比例。而降低此一比例為歐盟的預算規定。

歐洲委員會經濟與金融事務專員 Pierre Moscovici 上週說，羅馬的政治人物應對民眾誠實說明，他們的競選政見難以實現，更多的公共支出，能讓他們受到一時的歡迎，但到最後，錢從何而來？

義大利領導人對來自布魯塞爾的公開批評，立場強硬，二位副總理之一的 Di Maio 說 "沒有 B 計畫，義大利的支出計畫不會退却"。另一位副總理薩爾維尼稱歐洲委員會專員 Moscovici 是歐洲的敵人。

然而，在不到一週後，當歐洲委員會接到義大利預算計畫草案，仍可迫使該歐盟會員國做出改變。此外，在接到草案之前，義大利股市進一步的賣壓，也可能迫使義大利政府官員重新思考其支出計畫。