不怕川劇變臉！黃金站回3300大關 法人看好4大利多推升金價再創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-25 15:12

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美國總統川普上週五 (5/23) 忽然丟下震撼彈，在社群媒體上表示自 6 月 1 日起對歐洲進口商品加徵 50% 關稅，突顯美方對歐盟在貿易、稅收與中國政策上的長期不滿，此舉再度拉高國際貿易緊張關係。

回顧上週市場，因美國經濟中長期展望穩健，科技股因 AI 普及的獲利前景普遍被看好。上週金價於週三重新站回每盎司 3300 美元大關，富蘭克林投顧分析，支撐近期金價及未來展望的四大因素包含：川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、各國央行維持強勁買盤、以及黃金 ETF 持倉量回升，這四大利多有助於推升作為避險資產的黃金價格，預計金價下檔有強力支撐，長線可望再創高。

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根據 Factset 截至 5/16 的數據，預計 2025 年史坦普 500 指數企業獲利將成長 9%，保持穩健。在各產業中，科技股表現尤其強勁，預計將成長 18%，是 11 大類股中表現最佳者。這主要受益於 DeepSeek 低成本 AI 模型加速 AI 普及，對於積極布局 AI 的公司（特別是 AI 應用領域）較為有利。因此，科技股後市仍可期。

上週周一 (5/19) 至周三 (5/21) 紐約期金為連三個交易日上漲，並於周三站穩 3300 美元大關，由於信評機構穆迪於上周五調降美國債信評等所引發市場對黃金的避險需求增加，以及美元指數下跌，使以美元計價的黃金價格對投資人來說更加便宜，加上俄羅斯與烏克蘭停火談判的不確定性，提振市場對黃金的避險需求上升，同步令金價為連三個交易日上漲；周四 (5/22) 紐約期金回跌，總 黃金期貨價格在 5/19 至 5/22 期間上漲了 3.47%。

富蘭克林投顧分析，支撐近期金價及未來展望的四大因素包含：川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解 (例如俄烏局勢、中東局勢)、各國央行維持強勁買盤、以及黃金 ETF 持倉量回升。