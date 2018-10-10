分散風險至國際股市 當心賠得更多

今年以來，美國股市的表現，適切說明了分散風險至國際股市，未必是聰明選擇。

例如，今年 1 月底至 2 月初，美國股市重挫了逾 10%，國際股市跌幅却更大，情況還更糟。

由 3 月 9 日至 4 月 2 日，美國股市再度下挫，國際股市也依舊下跌。儘管這次國際股市的跌幅，不如美國慘烈，然而其分散風險的作用，仍乏善可陳。

就這兩次案例而言，分散風險至國際股市，並未能大幅減少投資組合的動盪，也鮮少有保護獲利的功效。而且，這兩次的案例，可說是市場常態，並非特例。

其實國際股市與美國股市的走勢，少有相關，但是長期的獲利率却十分類似。因而將投資組合平均分散於美國股市與國際股市，其報酬率與僅投資美國股市，應屬相同，但動盪却可大幅減少。

問題在於美國股市與國際股市的相關性，並非固定，在多頭市場與空頭市場，各不相同。當美國股市上漲時，與國際股市的相關性最低，當美國股市下跌時，與國際股市的相關性則最高。

換言之，當美國股市下跌，投資人最需要分散風險時，國際股市提供的功用却最少。當美國股市上漲時，亦即投資人不需要分散風險時，國際股市却能提供最多的分散風險功用。

需要強調的是，這項分析並不意味將投資組合分散於美國股市與國際股市，並無法獲得分散風險的好處，而是好處遠低於許多專家所宣稱的效果。

在大衰退期間，美國股市大跌了 55.5%，國際股市跌幅却更大，達 60.3%。