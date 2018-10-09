義大利市場動盪不安 與歐盟陷入僵局

《彭博社》報導，義大利 10 年期公債殖利率 4 年來首次突破 3.5%，而歐盟委員會直言義國擴大預算赤字目標違反了歐盟期望後，義大利股市與債市重創。隨著市場為避險尋求最安全的資產，帶動德國債券和日元反彈。

歐盟委員 Valdis Dombrovskis 和 Pierre Moscovici 指出，義大利 9 月 27 日公布的修訂 2.4% 預算赤字目標，似乎與歐盟成員一致同意的財政路徑「嚴重背離」，義大利副總理 Luigi Di Maio 對此批評表示不以為然。10 月 15 日該預算赤字計畫將交由歐盟委員會審查。

義大利 10 年期公債殖利率 4 年來首次突破 3.5%，投資者正思考降評的的可能性，因為標普全球評級 (S&P Global Ratings) 和穆迪投資者服務公司 (Moody's Investors Service) 將在月底前審查主權債務信用評級。

Danske Bank 首席分析師 Jens Peter Sorensen 表示：「義大利正在繼續測試歐盟的決心，如果歐盟或義大利都不願讓步，預料殖利率將繼續攀升。但我希望兩方能找到折衷方案，儘管目前看起來很困難。」

台北時間週一 (8 日) 下午 4 點左右，義大利 10 年期公債殖利率飆高 16 個基點至 3.59%，創下 2014 年 2 月以來的最高點，與德國債券利差攀升 20 個基點至 306 個基點。兩年期公債殖利率上漲 20 個基點至 1.55%。

該報導顯示，市場拋售潮尚未結束，上週四 (4 日) 義大利 10 年期公債未平倉部位與殖利率一同上升，意味著市場正在出售主權債務，因為攻擊者會記錄未平倉合約。

義大利 FTSE MIB 指數表現慘跌至 2.5%，來到 2017 年 4 月以來的最低點，使該股市處於熊市，銀行類股領跌，其中 Banco BPM SpA 重挫 5.6%、UniCredit SpA 下跌 5%。義股市、債市下跌亦連帶讓歐元承壓走跌，促使避險貨幣日圓上漲。

義大利極右派內政部長 Matteo Salvini 週一 (8 日) 抨擊歐盟主席容克 (Jean-Claude Juncker) 與金融事務暨財政執委莫斯科維奇 (Pierre Moscovici) 是歐洲真正的敵人，稱過去他們所推動的緊縮政策擴大義大利的債務並造成該國貧困。

摩根士丹利表示，雖然政治不確定性依然很高，但義大利債券為投資者提供了極具吸引力的殖利率，特別是考慮到匯率時。

該機構分析師席茲 (Andrew Sheets) 接受彭博訪問時表示：「對美元或其他貨幣的投資者來說，義大利資產避險殖利率非常高，市場對評級機構將做出什麼舉措感到不確定，但目前我認為重新定價的殖利率已消弭這個不確定性。」