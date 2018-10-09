貿易戰開打 廖群：中國承受能力較美國強

自7月6日中美貿易戰打响第一槍後，中美之間經濟格局自此產生變化。中信銀行(國際)首席經濟師廖群接受香港《財華社》專訪，就這場貿易戰對中國方方面面的影響，進行詳細分析。

繼向500億美元貨值中國貨品加徵關稅後，美國再步步進迫，向另外2000億美元中國貨品徵稅。廖群認為，即使中美雙方繼續展開談判，試圖為雙方的貿易爭端尋求解決辦法，但最多也只能達至階段性協議，不可以對這些會議抱太大期望，更非意味著貿易戰就此結束，往後甚或全面對中國進口貨品擬加徵關稅，尤其現在面對的是一位善變的美國總統，大家要有心理準備這將是一場中長期的貿易戰。

11月將迎來美國的中期選舉，無疑對演變中的中美貿易戰加添變數。廖群預期若美國共和黨勝出，特朗普不用再急於借中方抬升自己的民望，中美貿易磨擦有望歇一歇；但若是輸了，貿易戰有可能會加劇。

中美磨擦 要做好長期準備

貿易戰無疑只有雙輸局面，他期望只是局部磨擦，不至於擴大至向全部中國進口貨品徵稅。中國亦有應對措施處理，例如靠擴大內需來彌補出口萎縮帶來的損失，加大對其他國家的貿易，中央亦可以對受影響出口企業進行補貼，以穩定社會。中國以堅定姿態反擊，他認為策略正確；若中國退縮，只會讓對方步步進迫。

司馬昭之心，路人皆知。美國向中國發動的貿易戰，真的只為所聲稱的「貿易不公」嗎? 廖群認為，美國最終目的，若是要遏制中國科技發展，遏制中國的崛起，則這場貿易戰將很難停止，而且不單局限於貿易活動，或涉及經濟戰、政治戰。因此，政府和企業在這事情上要做好長期準備。

最壞情況下，美國若真的向中國發動全面貿易戰，向所有近5000億美元貨值中國進口貨品加徵關稅，廖群認為，中國也並非承受不了，中國GDP增速或因而急降至5%，但中國的承受能力依然會比美國強。「美國人較富有，承受力相對較弱；加上中國集中管理模式，讓中央較容易調動資源，降低受損程度；反而美國分散式管理，更多人會上街示威遊行，表達不滿。」

2019年人民幣或破七

貿易陰霾，亦令人民幣匯率異常波動。4月份開始兌美元由6.3水平跌至6月份6.4水平，往後跌勢加速，更多次低至6.93元，貼近7水平。廖群分析，初期原因是跟隨美元匯率波動，但6月人民幣跌幅超越美元升幅，則明顯是受到貿易戰所引發。但在跌穿6.9後則有所反彈，他認為是央行出手穩定匯價的結果，亦見到中央對人民幣匯率浮度的容忍度已有所提升。人民幣貶值，他表示無疑有利企業出口活動；但另一方面，中央政府亦不欲見到人民幣大幅貶值，因為這樣將影響市場對中國經濟以至前景的信心，加速資本流出中國。他預期2018年人民幣會適度貶值，或跌至6.95左右水平，但不會破7。

至於2019年走勢，由於預期美國仍將加息2次，以至美國對中國部分進口貨品已開徵關稅，都對人民幣匯率造成壓力。此外，還要看中美貿易戰發展情況，若是能夠「慢慢打」，沒有蔓延至向所有中國進口貨品徵收關稅，相信也不會引發貿易危機。他估計2019年人民幣有機會破7，跌至7.2左右水平。人民幣下滑，不免影響到人民幣國際化進程，他表示這會削弱外界對人民幣的信心；但另一方面，美國也跟其他國家開展貿易戰，促使受影響如土耳其等新興市場更多使用人民幣，減少使用美元。

降稅可刺激消費

貿易戰爆發，出口業成為了重災區。雖然早於6月雙方已經開炮，但廖群估計，要到第4季度相關負面影響才會浮現出來。因為出口廠商疑慮日後或面對更多貨品跌入加徵關稅網，均紛紛提前出口，反而提升了第三季的出口量；一輪衝刺後，當一切回復平靜，第4季將顯真章。不過由於首輪加徵關稅分別於6月和8月才實施，他估計對2018年出口只會拉低1、2個百分點。

面對逆境，他表示中央政府亦調整了政策，由適度從緊調整為適度寬鬆。他認為中國可以藉刺激內需推動消費和投資，抵銷部分來自出口的負面影響。投資方面，基建設施投資可以提速至15%；亦可以保持民間對製造業的投資。消費方面，中央亦已提升個人所得稅起徵點，讓居民有更多餘錢增加消費。企業稅費亦可考慮減輕，特別是受影響的出口企業，可以選擇性對其進行補貼。

2020年GDP翻倍目標可期

展望2018年下半年，廖群預期憑著中國加強內需動力，地方政府工具放鬆情況下，固定投資和消費活動會有所回升。在消費固投回升、出口下滑情況下，2018年下半年中國GDP增速略為放緩至6.5%水平，全年GDP則在6.6-6.7%水平。假若沒有中央政府政策支持，他估計貿易戰將影響今年中國經濟增長0.2個百分點，但政府政策支持下，相信可以縮減至0.1個百分點。2019、2020年兩年，中國經濟增速較2018年會減慢一些，若貿易戰維持局部格局，廖群相信2019年增速會降至6.3%左右，2020年會降至6%水平；但若是爆發全面近5000億美元貨值的貿易戰，則中國經濟增速將進一步放緩至5%水平。

中央已訂下到2020年要實現比2010年GDP翻一倍的目標。廖群認為，由於2017年增速高達6.9%，2018年相信亦有6.6%，即使2019年放慢至6.3%，2020年放慢至6%，仍然可以達翻倍的目標。不過若是全面爆發貿易戰，美國對中國近5000億美元的出口貨品均加徵關稅，中國經濟將是另一狀況。

至於中國房地產市場表現料會平穩，他指出若有明顯反彈，中央亦會施加政策抑制。1、2線城市將維持剛需，而3、4線城市繼續受惠於農民工進城需求所帶動。

中國債務有實質資產支持

今年以來，地方債違約事件頻發。廖群表示這是中央政府對地方債打破了剛性兌付的結果；事實上這現象亦不可以長期存在。自推行改革後，違約個案亦開始出現，並較集中於今年發生，為以往少見，但相對於內地總體發債宗數，現時數十宗只是個小數目；中國的不良貸款率亦只約1.8%水平而已。中央與地方政府債務共起來，亦只是佔去GDP的46%(未包括隱性債務)，低於歐洲國家60%水平，以至日本的200%。

市場憂慮隱性債務情況，他強調中國債務跟西方債務性質有差異。西方債務屬於消費債務，然而中國的隱性債務是有資產支持的，多屬基建投資項目。中央亦對地方債作出控制，因此不用恐慌。現在政府調整政策，加快基建投資穩經濟，或會引發更多地方政府舉債，廖群認為這些都會是顯性債務；而且中國46%的GDP舉債比率，跟歐洲的60%仍有距離，可以容許一定的增長空間。

粵港澳大灣區10年後有望成為全球之最

粵港澳大灣區納入國家發展戰略藍圖。香港特區首長和澳門特區首長均已加入了大灣區的建設領導小組，將港澳地區積極容入到大灣區的發展。廖群估計，10年發展過後，粵港澳大灣區有望成為全球最大的大灣區。粵港澳大灣區的9+2城市群組合，藉著互聯網科技發展，將進一步融合，產生更大效益，讓整個大灣區變得更具實力。現時全球經濟均朝向超級城市群發展，不再單是城市與城市之間的競爭；日本東京大灣區便佔去日本GDP的40%。他認為這對香港額外重要，香港屬服務形經濟體，加入大灣區後，香港服務業市場，即時可以倍數擴大，為香港提供更大的發展空間。他對粵港澳大灣區發展充滿期盼。

