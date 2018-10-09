又一家對沖基金關閉！本月已3間對沖基金關門大吉

由於績效表現差強人意，本月份美國市場已有多家對沖基金宣布關閉，近日，對沖基金 Tourbillon Capital Partners 也在經歷了多年的經營虧損之後，也宣布關門大吉。

「我們最近沒有達到客戶的預期結果也沒有完全發揮出我們的實力。」已經運營 Tourbillon Capital Partners 近 6 年的 Jason Karp 在一封信中寫信給客戶的信中表示。儘管前幾年營運表現良好，但公司決定關閉該項基金。

Karp 表示，雖然他的股票對沖基金 Tourbillon Global Master Fund(TGMF) 在前三年的業務表現優異，但最近卻沒有達到預期，也計畫在今年底之前返還大約 10 億美元的資產給客戶。

Karp 表示： 「我們認為，我們只需要在擁有強大、獨特優勢且成功率最高的領域進行投資。而我們認為，TGMF 不再適合這項決策。」

在其巔峰時期，Tourbillon 管理著大約 30 億美元的資產，在 2012 年創立，當時被視作對沖基金產業的新星之一。據知情人士透露，Karp 的基金在今年截至 9 月份的高峰時期管理著 34 億美元的資產，但是今年的基金虧損了 3.2%。他表示，自成立以來，該公司的平均年增率為 12.3%。

在該基金關閉之後，Jason Karp 表示，由於自身免疫疾病以及難以治癒的衰退性眼病，讓他對於醫療領域的產生更多的了解和興趣，他計劃將轉向專注在健康保健產業的私人和上市公司之上。

Tourbillon Capital Partners 的發言人拒絕發表評論。

據外媒此前報導，上週總部位於波士頓的對沖基金 Highfields Capital 也向客戶宣布將會關閉，該公司負責監管約 120 億美元的資產。同樣的，總部位在舊金山的對沖基金 Criterion Capital 也在上洲表示將關閉。

然而，根據對沖基金研究 (Hedge Fund Research) 的數據顯示，儘管近期有多家對沖基金被關閉，但今年關閉的速度其實相對去年來的放緩。該研究表示，第二季約有 125 個基金關閉，上半年約有 270 個。相比之下，2017 年上半年遭到關閉的對沖基金就有 481 個。