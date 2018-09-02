對沖基金大佬Einhorn「厄運」繼續 8月虧8% 今年已虧25%

本周五美股盤後，綠光資本向投資者發布的最新月度報告顯示，對通用汽車和特斯拉的賭注都未成功，8 月綠光資本虧損 7.6%，令今年總虧損擴大至 25.1%。

在致投資者信中，Einhorn 表示，價值投資的環境是艱難的：

「現實情況是，市場是周期性的，考慮到極端反常的情況，回歸均值應該遲早會發生，只是我們無法確切的說是在什麼時候。」

一直以來，通用汽車是該對沖基金最大的多頭押注，但由於擔心川普的關稅導致投入成本上升，通用汽車 8 月股價已累計下跌 3%。

與此同時，綠光資本作為少數在特斯拉上持空頭部位的對沖基金之一，也遭到了特斯拉的短線打擊。

8 月初，馬斯克在推特上發布消息說正在考慮將特斯拉私有化，震驚市場。25 日，馬斯克又稱，私有化方案比預期的要難，保持上市是特斯拉的最好選擇。

而特斯拉股價也在經歷了一個月的漲跌之後，終以周五收漲 0.49% 結束了此月，但是卻令賣空者受到了損失。

值得注意的是，綠光資本於 8 月 14 日公布的第二季 13F 持倉報告顯示，當季明顯削減了科技龍頭股的多倉持有。

美光科技基本被清倉，對推特持倉削減了 36%。蘋果持倉被削減 77% 或 48.6 萬股，但第三季蘋果已累漲 13%，市值也在全球率先衝破 1 兆美元大關。大幅削減持倉的意義更像是逢高獲利了結，換取現金。

不過當時 Einhorn 承認，今年 7 月綠光資本虧損 0.3%。而 6 月，綠光資本也虧損了 7.7%，上半年虧損為 18.7%，創 2015 年（-20%）以來最差表現。

但在 2017 年和 2016 年，Einhorn 是分別獲利了 1.5% 和 7.2%。可現在，綠光資本已成為主流對沖基金界表現最差之一，除了 5 月，今年基本每一個月都獲得投資損失。

1996 年 David Einhorn 以 90 萬美元的本金創立了綠光資本，經過 20 多年，基金管理規模早已超過 100 億美元。1998、2000、2008 年危機事件也並未擊垮他們的投資，基金規模反而迅速擴大。

但近三年來，有關 David Einhorn 的負面消息頻現。先是他所投資的 SunEdison、Consol Energy 等均大幅下跌。而堅持做空的 Keurig Green Mountain 卻出現暴漲。接着，綠光資本旗下的再保險公司股價又跌破了 2007 年上市時的發行價。

去年年初，David Einhorn 與太太 24 年的婚姻也走到了盡頭。

『新聞來源／華爾街見聞』