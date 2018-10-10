谷歌新產品揭曉：Pixel 3系列手機、Slate平板及Google Home Hub

谷歌在紐約舉行的新品發布會上，推出了包括 Pixel 3 系列手機、Slate 平板以及 Google Home Hub 智能家居控制中心在內的三款硬體設備。

Pixel 3 系列手機

Pixel 3 有兩款尺寸可供選擇：5.5 英寸標準型號和 6.3 英寸 XL 型號。谷歌表示，Pixel 3 的前置立體聲雙喇叭的音量比去年高出 40%，其新型 OLED 屏幕是谷歌在手機中使用的最佳屏幕。

谷歌表示，今年 Pixel 3 手機使用的技術「比其他手機領先好幾代」，採用自定義成像晶片，可以在手機上提升畫質。（蘋果手機也有內置的自定義成像晶片。）

兩款新 Pixel 都配備有雙 8MP 前置相機，一個滿足普通自拍（f/1.8 鏡頭），另一個是廣角更適合多人拍攝（f/2.2）。Pixel 3 和 Pixel 3 XL 都採用了單 12.2MP 感光器，配合 f/1.8 鏡頭帶光學防抖，更多是靠算法的加持來提升畫質。

Pixel 3 相機可以在連拍模式下自動一次拍攝多張照片。一個名為「Top Shot」的功能將自動監測並選擇用戶拍下的最佳照片。另外，相機還支持 Motion Auto Focus 自動追蹤對焦、焦點 / 虛化強度調節、Night Sight 夜景增強和全新的 Playground 影像貼紙特性。谷歌非常關注弱光攝影，據稱晚上拍照並不需要閃光燈。

此外，該手機還有一個稱為「Screen Call」的簡單功能可以幫助用戶檢測垃圾郵件。

通過一個售價 79 美元的 Pixel Stand 無線充電配件，用戶可以繼續使用 Google 的智能助理。用戶可以在房間的另一端看到屏幕，並和手機通話，將手機用作智能鬧鐘，了解天氣和通勤狀態等。

Pixel 有三種顏色可供選擇：粉紅色、黑色和白色。現在已經開始預訂，售價 799 美元，於 10 月 18 日開始發售。

Google Home Hub 家庭中心

Google Home Hub 是谷歌新一代的智能家居控制中心，就像 Google Home，內置音箱和 Google 智能助手。除了擁有觸屏它還配有音量搖杆以及音頻 Mic 的物理開關。用戶可以要求它開燈、鎖門、向它詢問天氣如何，上班需要多長時間，以及其他想從 Google 上了解的任何內容。

當然，與 Google 主頁不同，它還有一個內置顯示屏，可以顯示照片和更多視覺問題的答案，例如交通車流的照片，或者天氣預報，非常像亞馬遜的 Echo Show 。

谷歌稱，Home Hub 是世界上「最好的相框」，用戶可以通過它來顯示用戶自己所創建的任何相冊，或者他人共享的相冊。

顏色上，這款設備擁有有粉筆（灰色），薄荷色，粉色和炭筆（黑色）可供選擇，與此次谷歌的新款手機產品配色相同。

用戶還可以直接在 Google Home Hub 上觀看其他影音服務。但是由於缺少前置攝影機，因此用戶無法通過 Google Duo 進行影音通話。

價格方面，Google Home Hub 的售價為 149 美元，從下周二開始預訂。

Google Pixel Slate 平板電腦

Pixel Slate 是一款內置 Chrome OS 的二合一平板設備，擁有 3000*2000 分辨率可觸控顯示屏，293PPI 像素密度。

和去年推出的 Pixelbook 筆記本電腦不同，Slate 沒有可以摺疊在屏幕後的顯示器，而是配有可拆卸帶支架的保護套鍵盤。這一點更像 iPad Pro。

和 iPad Pro 一樣，Slate 擁有前置立體聲音箱，正面和背面都有 800 萬像素的攝影機，前面有一個廣角鏡頭，可以進行影音聊天。

谷歌更改了 Chrome OS 的用戶界面，以便更好地適應平板電腦的形式，屏幕上的 App 應用程序就像在 iPad 上的那樣。

通過一個鍵盤配件，用戶可以像使用傳統筆記本電腦那樣使用 Slate。但與 iPad Pro 不同的是，Slate 有一個完整的觸控板，可以讓用戶使用鼠標。

該產品航時間為 10 小時，並支持手寫。

Pixel Slate 將於今年晚些時候推出，售價 599 美元。鍵盤售價 199 美元，手寫筆將另售，價格 99 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』