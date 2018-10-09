〈台塑四寶業績發表〉四寶前3季共賺2068億元 年增逾2成 台化Q3每股賺3.38元創新高

台塑四寶今 (9) 日公布第 3 季合併營收與獲利表現，集團獲利 768.97 億元，前 3 季集團共獲利 2068.51 億元，年增 22.9％。其中，台化 (1326-TW) 每股純益達 3.38 元，創上市新高，也為四寶中單季每股獲利最亮眼者，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 則是分別以 2.86 元、2.3 元，寫下歷史次高紀錄。

台塑

台塑第 3 季合併營收 573.74 億元，季減 8.2%，創歷年同期次高；歸屬母公司業主稅後純益 181.8 億元，季增 6%，每股稅後純益 2.86 元，創歷史次高。前 3 季累計營收 1740.18 億元，年增 13.3%，創新高；歸屬母公司業主稅後純益 472.18 億元，年增 29.3%，每股稅後純益 7.42 元，均同創新高。

台塑表示，第 3 季銷售量差減少 62.2 億元，銷售價差增加 11.2 億元，其中，銷售量部分，由於第 3 季有 13 個廠歲修，較第 2 季的 9 個廠增加，使產品銷售量低於第 2 季；銷售價差部分，由於亞洲輕裂廠第 2 與第 3 季進入密集歲修期，乙烯、丙烯價格續漲，推升石化產品價格，加上 AN 下游衍生物需求強勁、同業歲修多，市場供給減少，使包括 PVC、AN、PP 與 AE 等產品價格季增 3-12%。

從獲利表現來看，台塑指出，雖然第 3 季本業獲利較上季衰退 37%，認列權益法投資收益 83 億元，較上季減少 13 億元，但現金股利收入達到 63.3 億元，較上季增加 51.6 億元，雖有兌換損失 1.1 億元，但整體獲利仍達到 181.81 億元，稅前純益、稅後純益與每股純益均寫下歷年同期次高成績。

南亞

南亞第 3 季合併營收 866.88 億元，季增 0.3%；歸屬母公司業主稅後純益 182.76 億元，季增 9.6%，每股稅後純益 2.3 元，創歷史次高。前 3 季累計營收 2553.62 億元，年增 13.7%，創新高；歸屬母公司業主稅後純益 484.11 億元，年增 32.4%，每股稅後純益 6.1 元，為歷年同期新高。

南亞表示，第 3 季銷售量差減少 12.1 億元，而銷售價差則是增加 14.5 億元。從獲利表現來看，第 3 季由於上游各項原料價格高漲，壓縮下游產品獲利空間，僅電子材料產品獲利較上季增加，使稅前利益季增 3.65 億元。業外收益部分，權益法投資收益 88.2 億元，季減 8.1 億元，匯兌收益 0.8 億元，現金股利收入較上季增加 35.3 億元。

台化

台化第 3 季合併營收 1076.35 億元，季增 8%；歸屬母公司業主稅後純益 197.34 億元，季增 38.2%，創新高，每股稅後純益 3.38 元，創新高。前 3 季累計營收 3062.89 億元，年增 18%；歸屬母公司業主稅後純益 469.88 億元，年增 22.9%，創新高，每股稅後純益 8.05 元，創新高。

台化表示，第 3 季銷售量差增加 36 億元、銷售價差增加 43.4 億元，其中，台化廠第 3 季有 ARO-3 廠定檢，加上寧波自用量提升，使台化廠營收減少 13.1 億元；台化寧波廠增加 51 億元，台灣醋酸增加 7.3 億元，台化出光增加 4.9 億元，越南 FIC 減少 8.8 億元，福懋減少 5.1 億元。價格則是受到油價持續走高影響，推升石化品與塑料價格，惟 PIA、丙酮與 PC 因供給寬鬆使價格下跌。

從獲利表現來看，台化指出，第 3 季由於定檢廠房不如第 2 季多，加上成品與原料維持獲利價差，帶動營業利益增加 10.4 億元。業外收益部分，現金股利共較第 2 季增加 70.8 億元，匯兌損失為 6.1 億元。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 第 3 季合併營收 2011.19 億元，季增 4.6%；歸屬母公司業主稅後純益 207.07 億元，季減 17.9%，每股稅後純益 2.17 元。前 3 季累計營收 5755.24 億元，年增 26%；歸屬母公司業主稅後純益 642.34 億元，年增 12.8%，每股稅後純益 6.74 元。

台塑化表示，第 3 季銷售量差減少 33.2 億元，銷售價差增加 121.1 億元。其中，煉油事業部分，雖然船期遞延使銷量減少，但油品均價每桶較第 2 季增加 2.3 美元，使煉油事業營收季增 4.1％；烯烴事業部分，銷量較第 2 季減少 2.3 萬噸，但受到原料輕油價格上漲帶動，平均售價達到每噸 985 美元，每噸季增 37 美元，使烯烴事業整體營收季增 5.8%；公用事業營收季增 4.9%。

從獲利表現來看，台塑化指出，營業利益季減 68 億元，其中，煉油事業雖受惠油價上漲，使第 2 季與第 3 季產生收料時間差與庫存差效益，第 2 季表現又優於第 3 季，加上第 3 季外銷油品價差較第 2 季減少，使油品銷量減少，營利較第 2 季降低；烯烴事業利差較上季擴增，但購料時間差與庫存差效益較第 2 季低，使營利表現也不如第 2 季；公用事業受到燃煤成本提高影響，營利也比第 2 季減少。

業外部分，台塑化表示，第 3 季匯兌收益共 3.8 億元，較上季的 15.2 億元減少 11.4 億元；認列現金股利收入較上季增加 9.6 億元、達到 21.4 億元；金融商品評價損失不利 1.9 億元，使整體業外收益減少 3.9 億元。