統一搶攻烘焙商機及人才 開放第三屆UniBread烘焙王新銳賽報名

看好 1 年 600 億元烘焙商機，統一 (1216) 近年積極打造烘焙一條龍產業鏈，穩固機製麵包龍頭地位，也積極朝上游烘焙油脂、冷凍麵糰擴大市占，並強化自有麵包通路布局，建構完整烘焙供應鏈，集團內烘焙相關營業額已達 60 億元，今年將加強高毛利、精緻化烘焙產品發展，業績可望持續攀升。統一企業深耕台灣烘焙產業發展並長期支持人才培育，與烘焙大師曹志雄合作校園烘焙職人扎根計畫，三年來持續辦理 UniBread 烘焙王新銳賽，推動「競賽學習」作為烘焙技職教育中重要的環節。



第三屆 UniBread 烘焙王新銳賽由統一企業、統清公司與台南應用科技大學共同主辦，針對全台各大專院校餐飲烘焙科系學生招募，即日起開放書面報名，至 10 月 30 日截止收件。採一人一組的競賽方式，參賽選手須於限定時間內完成 6 個比賽項目：無蒸氣傳統法國長棍麵包、無蒸氣變化形法國、甜麵包 (含餡)、甜麵包 (不包餡)、創意歐式麵包及一座藝術麵包等，以國際賽事規格，選出校園烘焙王。除了近 10 萬總獎金，新銳冠、亞、季軍同時可獲得下屆「UniBread 烘焙王麵包大賽 - 初賽」入圍資格，屆時將與烘焙職人一較高下。



至於統一旗下統一麵包品牌已是國內機製麵包龍頭，全年出貨量達 1 億個，等於全台每人平均一年吃了 4.3 個由統一製造的麵包，其中最暢銷前 4 款紅豆、波蘿、奶酥與克林姆。



而統一近年布局烘焙市場，包含上中下游一條龍，從麵粉進口、統清油脂、半成品冷凍麵團，通路販售的包裝麵包則包括有統一麵包、貝洛邦、新感覺、晨光、瑞穗鮮奶吐司、蛋糕屋、Amelies Bagel 等品牌，同時也投資現烤麵包坊包括 Semeur 聖娜、昂舒巴黎等。