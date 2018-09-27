台塑Q3業外進補 法人估EPS優於Q2與去年同期

台塑 (1301-TW) 第 3 季雖受到美中貿易戰等因素影響，使本業獲利表現可能不如第 2 季，不過，法人認為，台塑第 3 季業外將有 63 億元現金股利挹注，加上台塑化 (6505-TW) 受惠油價緩漲挹注獲利，且台塑美國獲利表現仍佳，預估第 3 季每股純益可望達 2.77 元，優於第 2 季與去年同期。

受到美中貿易戰影響，客戶採購氣氛轉趨保守，因此台塑董事長林健男對第 3 季展望，相對其他三寶來得保守，林健男表示，由於第 3 季歲修與工檢廠房較多、高達 13 個，開工率僅為 89%，將低於第 2 季的 93%，預期營收將較第 2 季衰退，惟業外仍有 63 億現金股利收入，可望支撐第 3 季獲利表現。

不過，法人認為，台塑第 3 季本業獲利表現雖不如第 2 季，但台塑化受惠油價緩漲挹注獲利，加上台塑美國獲利表現仍佳，預估第 3 季每股稅後純益可望達到 2.77 元，優於第 2 季與去年同期。

台塑今年第 2 季合併營收 624.76 億元，季增 15.3%，年增 19.3 %；歸屬母公司業主稅後純益 171.54 億元，季增 44.4%，每股純益 2.69 元。今年上半年合併營收 1166.43 億元，年增 16.5%，創歷史次高紀錄；稅後純益 290.38 億元，年增 48.1%，每股純益 4.56 元。