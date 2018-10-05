台塑集團斥資47億元改善六輕廠區煙囪蒸氣排放 岸電系統明年中完工

台塑集團麥寮港獲得「歐洲海港組織」(European Sea PortsOrganization,ESPO)肯定，並取得綠色生態港埠認證，今 (5) 日台塑化 (6505) 董事長陳寶郎主持授證活動時表示，麥寮港朝向綠色、生態以及永續目標發展，為了消除六輕煙囪白色蒸氣排放的「視覺污染」，將斥資 47 億元安裝溼式靜電吸塵器，減少固體顆粒排放。陳寶郎表示，麥寮港已是全國最大石化港區，為環境議題的指標企業，在總裁王文淵指示下亦做了很多努力，要求進出貨運車輛必須符合歐規 4 期的標準，明年則是全面執行，對於水、空氣污染標準相當嚴格。



對於外界常常討論麥寮廠區煙囪排放問題，陳寶郎強調，那是無污染水蒸氣，為了消除「視覺污染」，麥寮六輕廠區 11 支小煙囪、6 支大煙囪，對於固體顆粒吸附的靜電吸塵器將由乾式改為溼式，如此一來，吸附比率將由 98.5% 提高到 99.7%。



此外，今天綠色生態港埠認證亦為岸電系統開工典禮，為何要籌建岸電系統？陳寶郎說，麥寮港區一年進出船舶約有 2800 艘，距離港區 20 海浬時，船速就要減速到 12 節，未來到 10-12 海浬時，油料就要由含硫量 3.5% 的高硫油，換成含硫量 0.5% 低硫油，當船抵港之後，停留期間就會關閉燃油發動機，改以港口電網接收電力，預計明年 6 月完工。