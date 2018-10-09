中國消費力大衰退？華為、Vivo、小米、Oppo黃金週合計銷量大跌10%

在中國十一黃金週長假之後，最受矚目的中國內需市場消費能力似乎並未對手機大廠起到提振作用。

據知名手機市場分析師郭明錤週二 (9 日) 最新研報，中國十一黃金週 (10/1 至 10/7) 假期手機出貨量，僅華為一間出現年增率成長，其餘三間大廠小米 (1810-HK)、Oppo、Vivo 則出現銷量大幅衰退。

據郭明錤研報統計，黃金週期間華為、小米、Vivo、Oppo 等四間大廠總手機銷量與 2017 年相比，合計約衰退 10%，且整體銷量表現是顯著低於市場預期。

郭明錤分析，中國「手機四雄」合計銷量不振的主要原因有下列 3 點：

產品創新賣點不足，雖然正向看待三攝與屏下指紋趨勢，但在 2018 第四季僅有有限機種同時配備 2 種創新功能 中美貿易戰的系統風險影響消費者信心，近而拉長了換機週期 因 iPhone XR 配備較大螢幕與較長電池使用時間，故部分消費者 (特別是 iOS 使用者) 正等待 iPhone XR 發售，或選擇購買更便宜的舊款 iPhone 機型

據黃金週中國主要品牌手機出貨結果，郭明錤認為：