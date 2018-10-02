華為10/16新機發表 郭明錤高喊台積電、大立光、新鉅科受惠

10 月 16 日中國手機大廠華為預計將發表新機，知名手機行業分析師郭明錤週二 (2 日) 發表研報預估，2019 年華為的屏幕指紋辨識 (Fingerprint on display，FOD)、三鏡頭機種出貨年增率將「非常強勁」，看好台廠大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、新鉅科 (3630-TW) 將受惠。

郭明錤預期，華為將在 10 月 16 日的新品發布會上，發表頂配款 Mate 20 保時捷、Mate 20 Pro、Mate 20、Mate Max 四款新機，主要賣點包括華為設計的麒麟 980 處理器、屏幕指紋辨識與三鏡頭設計，郭明錤預估，四款新 Mate 系列手機在 2018 第四季出貨量約 500 萬部，其中又以 Mate 20 Pro 與 Mate 20 佔整體出貨比重最高。

其中上述的頂配款 Mate 20 保時捷、Mate 20 Pro 與 Mate 20 將採用麒麟 980 處理器，由台積電獨家供應，採用 7 奈米製程，這是繼蘋果的 A12 Bionic 處理器之後，全球第二個 7 奈米製程處理器。

而 Mate 20 保時捷、Mate 20 Pro 也將繼續支援屏幕指紋辨識技術，供應商包括匯頂、新鉅科、水晶光電等廠商。

郭明錤認為華為在 2019 年將持續將屏幕指紋辨識當作高端機款的關鍵賣點，預期 2019 年第一季與 2019 年華為 FOD 手機出貨量，季增率增長將達 200%、年增率則增長 1150% 至 600 萬部與 2500 萬部。

而後置三鏡頭設計則是華為高端機款的必備設計，郭明錤預期 Mate 20 保時捷、Mate 20 Pro 與 Mate 20 均會支援三鏡頭，

供應商包括感測器 Sony 與 OV (CIS：CMOS image sensor)、鏡頭廠大立光與關東、音圈馬達商 TDK 與 Mitsumi、模組商舜宇、立訊與歐菲光，預期 2019 年華為三鏡頭手機出貨量將年增高達 560% 至 6500 萬部。