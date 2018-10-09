A股震蕩分化滬指漲0.17% 神創板盤中再提新低

長假期是一把雙刃劍，外圍股市出現了較大變動，市場情緒極度低迷導致了A股市場開門黑。受國慶長假期間外盤大跌影響，節後第一天A股大盤也現暴跌，昨日市場百點長陰，市場情緒跌至冰點，久違了兩市資金淨流出249億元，大盤股領跌。今日大盤縮量併帶有較大振幅，說明市場正在積極消化昨日大跌帶來的負面影響，A股也比我們想象中要強一點。

截止收盤，滬指收報2721.01點，漲0.17%，成交額1103億;深成指收報8046.39點，跌0.18%，成交額1215億;創業板收報1345.95點，跌0.57%，成交額352億;今日滬股通淨流出22.27億，深股通淨流出6.88億。

昨天跳空陰線改變了短期上升趨勢，擊碎了部分投資者的信心。今天的開局多少讓人有些意外，滬指小幅低開，深證成指、創業板指高開，隨後滬指沿平盤線附近震蕩調整，暫緩昨日以來的回調。油氣產業鏈個股及次新表現搶眼，航運板塊衝高，採掘、有色和化工的週期板塊漲幅居前，食品飲料和家用電器的消費股維持紅盤，但國防軍工、計算機、電子等科技股跌幅較大，拖累創業板指再創2014年8月以來調整新低。另外，今日中石油盤中最高大漲超5%，截至收盤，指數略有回升併產生分化，僅滬指稍稍翻紅，這也更加說明市場目前整體疲弱的格局，創業板的調整新低也說明目前投資者依然對大跌後市場風險有所擔憂。

從盤面上看，石油採掘、煤炭、頁岩氣、次新股、黃金等板塊領漲;機場航運、軍工、集成電路、國產軟件、醫藥商業等板塊領跌。

油氣板塊持續反彈 週期股延續強勢

今日市場總體呈現窄幅震蕩的行情，兩市僅千山藥機(300216-CN)等逾30隻個股漲停。行業資金呈現淨流出狀態，其中淨流入靠前的是煤炭採選、貴金屬、專用設備、化肥等行業，淨流出較大的行業是軟件服務、電子元件、醫藥製造和通訊行業。

近期油價上漲帶動石油化工板塊持續反彈，地緣政治因素刺激國際油價持續升溫再創四年新高，國内原油期貨主力合約也連續八日上漲創歷史新高，受此影響，相關石油概念股受到市場密切關註，油氣板塊今日大漲，中國石油(601857-CN)大漲4%，仁智股份(002629-CN)、南京聚攏(300644-CN)等強勢漲停;航運板塊表現強勢，中遠海能(600026-CN)盤中觸及漲停，中遠海科(002401-CN)、中遠海特(600428-CN)等跟漲;次新股較為活躍，鋒龍股份(002931-CN)四連板，天奧電子(002935-CN)、天永智能(603895-CN)、華菱精工(603356-CN)等多股漲停;而軍工板塊則集體下挫，耐威科技(300456-CN)一度跌停，雷科防務(002413-CN)、中航沈飛(600760-CN)、中航機電(002013-CN)等紛紛下挫大跌超5%;半導體概念股也大幅下挫，北方華創(002371-CN)、兆易創新(603986-CN)等跌逾6%。

下跌釋放風險 積極因素仍然存在

昨日國常會會議研究完善出口退稅政策，相關出口型企業有望受益，可重點關註出口佔比高的相關企業；貨幣政策保持流動性的合理充裕，“十一”黃金週最後一天，央行決定，從2018年10月15日起，下調人民幣存款準備金率1個百分點，當日到期的中期借貸便利(MLF)不再續作，這個利好消息對市場的後續走勢還是有一定的推動作用，併且就目前看國内市場的底部特徵依舊明顯，加上外資依舊通過北上通道繼續加倉A股市場，下方支撐應當還是比較穩固。面對經濟下行壓力，中央已經明確，積極的財政政策要更加積極；財政部已製定政策幫扶經貿摩擦中受影響的企業，此舉對A股企穩將起到積極推動作用；國資委表示，國有企業要加快新能源汽車、互聯網、人工智能等新興領域的實質性步伐，中長期利好A股企穩運行。

另外，從市盈率和市淨率估值角度考慮，市場已處於底部區域;再加上有政策層面支持回購，上市公司也積極參與回購，回購的需求明顯增多，而回購自家股票能也在一定程度上提振股價，所以待本輪利空出儘後，繼續看好市場後續的表現。值得一提的是，三季報已經拉開帷幕，十月份應註意上市公司業績驗證；根據以往經驗，三季報業績的披露將會成為未來一段時間内影響個股甚至板塊走勢的重要因素。業内普遍認為，“業績為王”成為主流核心邏輯，對驅動股價上漲所起到的作用正大幅增加，10月份業績浪行情有望升溫。

節後補跌 短期等待企穩

以港股為代表的外圍市場在國慶節期間普跌，根據過去經驗判斷，A股補跌在所難免。昨日滬指一根陰線跌破前7個交易日的漲幅，今日迎來震蕩調整的走勢，開啓了修復性行情。從歷史數據來看，自滬指2638點以來，共有6個交易日(不包含昨日行情)單日跌幅超3%，次日大多迎來反彈修復行情。在昨日滬指長陰線的殺跌情緒下，不排除市場是一步到位完成調整，悲觀情緒已經釋放了很大一部分，所以不必過度恐慌。短期市場再次大幅下挫可能性不大，市場會逐漸趨於平靜。

昨日大跌有效釋放了假期風險，今日行情在多重利好推動下有轉暖，大盤多次衝高回落，多方力量開始有控盤迹象，併以震蕩行情為主，V型走勢正好印證了行情或有轉暖迹象，但今日力度較弱；由此可見，市場普跌難有持續性，但市場信心情緒端可能需要一段時間的休整。業内人士指，經過連續下跌，A股進入了黃金底部、估值底、政策底、情緒底，調整已經基本到位，優質股票同時也將迎來配置良機。