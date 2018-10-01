明年全球智慧手機出貨估14.7億支 年增2.4% 華為、小米穩坐前四大

DIGITIMES Research 綜合供應鏈訊息與各區域市場狀況，預估今年全球智慧型手機出貨約 14.4 億支，增幅僅約 1%，明年全球智慧手機出貨 14.7 億支，年增 2.4%；值得注意的是，明年前十大智慧手機品牌排名，三星、蘋果、華為與小米仍將穩坐前四名。

根據 DIGITIMES Research 統計與預估，明年前十大智慧手機品牌出貨排名依序是，三星、蘋果、華為、小米、OPPO、步步高 (Vivo)、LG、傳音 (Transsion) 、聯想、LYF(印度電信商 Reliance 旗下手機公司)；前十大業者中，蘋果是唯一非亞洲業者，南韓有三星及樂金電子 (LG Electronics)，陸系業者將占 6 席。

DIGITIMES Research 指出，預估明年華為與蘋果出貨差距將僅為千萬支，預估前五大品牌中，僅 OPPO 無法維持增長動能，明年全年出貨將較今年低，且落後小米；傳音 (Transsion) 和印度電信商 Reliance 旗下手機公司 LYF 為今年進入前十大的新進業者，明年可望分居第八及十；前六大品牌業者出貨市占達 7 成。

DIGITIMES Research 預估，由於智慧手機整體市場成長趨緩，明年前三大品牌業者將僅華為出貨量年增長超過 1 成，三星和蘋果都維持低個位數百分點增長；華為積極於以價格競爭拓展市場，特別是歐洲、印度與東南亞等地區，預估整體年增 13.2%。

另外，預期小米將稍稍收斂過往低價搶市的策略，但仍積極擴展東歐及東南亞等市場，預估年增長約 6.3%；出貨增長幅度低於整體智慧型手機市場的業者將包括 OPPO、步步高和 LG。

明年全年出貨前 11-15 大品牌依序為諾基亞、魅族、TCL、華碩 (Asus)(2357-TW)、中興 (ZTE)；DIGITIMES Research 認為，取得諾基亞品牌授權的 HMD Global，在鴻海 (2317-TW) 集團旗下富智康 (FIH) 支持下，明年出貨將可突破 2000 萬支。