蘋果、亞馬遜駁斥「中國駭客晶片」報導 英國情報機構表示認同

據《彭博商業周刊》報導，包括蘋果、亞馬遜在內，共有近 30 家企業，遭中國駭客晶片攻擊；不過，蘋果和亞馬遜，皆發表聲明，駁斥該報導；而專責收集電子情報的英國政府通訊總部 (GCHQ)，也認同蘋果與亞馬遜的說法。

彭博商業周刊引述美國政府消息人士說法，稱此駭客攻擊，是美國企業迄今為止，「最嚴重的供應鏈入侵事件」。

報導稱，匿名消息來源指出，中國把駭客晶片植入美超微電腦公司 (Super Micro Computer) 銷售的主機板，藉此入侵伺服器；這些主機板，在中國工廠生產過程中，就被解放軍旗下的特務人員植入駭客晶片。

據傳，早在 2015 年，蘋果和亞馬遜就已發現駭客晶片，並向政府機構報告。

不過，蘋果與亞馬遜皆透過電子郵件發表聲明，駁斥該報導。

蘋果聲明稱，「我們感到非常失望」，彭博的記者對於其消息來源可能提供錯誤資訊一事，並未抱持「開放態度」。

蘋果聲明指出，該報導可能是將錯誤消息，與 2016 年的伺服器受感染事件混淆。

根據 CNBC 報導，英國政府通訊總部今 (5) 日表示，現階段「沒有理由懷疑」蘋果和亞馬遜的評估結果

英國政府通訊總部強調，他們長期與資安研究者合作，歡迎掌握彭博報導相關情報者，與其聯繫。