復牌後再獲青睐，且看新能源先鋒華潤電力如何引蜂來

隨著2018下半年取暖季的到來，一眾能源股也在供給側改革的大背景下迎來需求旺季。其中，電力股中的“新能源先鋒”華潤電力（00836-HK）更在8月20日復牌之後獲各大投行“跑赢大市”的評級。據財華社報道，在9月28日，摩根大通在場内以每股約13.8港元的平均價增持華潤電力約1273.7萬股，最新持股比例已至5.05%。而於較早前，摩根士丹利發佈最新報告稱其已將騰訊（00700-HK）從其在亞太（除日本外）、環球新興市場以及中國/香港的關註名單中剔除，併改換華潤電力。在煤炭供給收緊，煤價持續上漲的背景下，除了優異的中期業績之外，華潤電力究竟為何能接二連三獲大行青睐？

業務蛻變

煤炭行業的黃金十年間，煤炭一直是一些主營併非煤炭的央企涉足的業務。據了解，直到2015年年底，國内共有22家央企擁有煤炭業務及資產，產能達到12.8億噸/年，資產總額超過1萬億元。華潤電力作為其一，自2018下半年開始更是駛進了煤炭業務兼併重組的快車道，這與該分部業務之於整體業績的貢獻關係很大，特别是在眾所週知的傳統能源供給側改革情況下。

回顧自2013年起，華潤電力的煤炭業務一直因銷量和價格的原因，處於虧損狀態，加上2014年華潤電力應佔聯營公司的業績首次錄得11.78億的虧損，公司自上而下的轉型迫在眉睫。

於2015年，國内煤炭市場出現產能嚴重過剩，供遠大於求，乃至需求端的煤炭價格持續下降。為了化解煤炭行業過剩的產能，國家明確提出供給側結構性改革要加快步伐。政策導向疊加市場不景氣，但華潤電力煤炭生產的腳步卻併未減速。2015年，公司及其聯營煤礦合計共產煤炭1.39億噸，拉升當年的總售電量。加之公司在當年總經營成本下降16.4%，因而當年華潤電力的營收和淨利潤均出現一個小高峰，但同比併未出色的情況。

時間到了2016年，公司在結構性改革的持續推進和深化下開啓從傳統能源向新型能源轉型的篇章。在華潤電力《可持續發展報告》中，總裁胡敏先生強調，緊隨國家能源戰略，公司要積極調整總體發展戰略和業務戰略。首先是在設備上的改善。報告中指出，清潔能源裝機佔比同比增加0.8百分點至14.1%；超低排放的機組已佔公司附屬燃煤電廠權益容量的78%。其次在可再生能源併網容量上。其中風電併網容量表現突出，增加992兆瓦至5227兆瓦；風電場滿負荷平均利用時長達到2084小時，超出國内平均水平342小時，為行業領先地位，當屬“綠色發展”不錯的起步。

而在傳統煤炭發電（火力發電）方面上，華潤電力於2016年關閉9座礦井，共化解過剩產能274萬噸，但在轉型的路上依然免不了經歷業績的陣痛。當年無論在營收還是淨利潤指標上都錄得跌幅，其中淨利潤同比下跌23.1%至77.08億，營收從高位跌7%至662.13億。如果繼續以火力發電業務為業績增長的主力軍，隨著改革的長驅直入，利潤必然受到拖累。儘管華潤電力已相繼關閉10座礦井，退出落後產能480萬噸，數量已相當於2016年的兩倍，也因至此結束了多年的煤炭業務虧損的局面，但其於2017年上半年仍然錄得同比減少65.3%淨利潤，全年同比減少40%的淨利潤。2017年年報内指出，公司營收增長乃因發電量和煤炭銷售價格同比增長，但利潤大幅下滑仍然是因為上漲的煤價。另外，公司應佔合營企業的業績虧損缺口也在擴大。

斷臂求…生？

沒有一點點防備，華潤電力在8月17日突然發佈公告要求短暫停牌。而就在公告停牌的前一天，華潤電力剛剛公佈了喜人的2018年中期業績報告。根據公司發佈的2018年中期業績，華潤電力錄得收入同比增長15%至393億港元，淨利潤29.6億港元，同比增長59.6%。擬派中期股息0.125每股港元，與2017年同期持平。超出市場預期的業績增長和穩健的派息能力能力，紛紛引來花旗、瑞信、大摩等大行的青睐。

今年上半年華潤電力的業績亮點在於新能源業務取得長足發展，風電板塊貢獻提升迅猛。據分析，受益於利用小時數同比增長13%以及800MW左右的新增裝機，風電板塊利潤於上半年利潤同比增長47%，運營所得利潤佔比為43%，目前已成為華潤電力穩健的盈利增長來源。而火電板塊方面盈利則錄得5%的輕微下降，主要是因為廣東發電權交易導緻煤電利用小時數疲軟以及燃料成本同比增長4.7%所緻。按理說，華潤電力走過了2016-2017年的艱難調整期，為何卻在鋒芒初露之時選擇“隱退”？

就在暫停牌引來市場一頓猜測之時，華潤電力卻做出了一連串的動作。8月19日，華潤電力連著發佈兩項關於煤炭資產轉讓的框架協議。其一，同意將它在華潤煤業及華潤煤業旗下三家煤炭企業（分别是持股51%的華潤聯盛、持股75.5%的山西華潤以及持股24.99%的太原華潤）的所持股權以人民幣1元的代價出售給國源公司，而同時國源公司承諾償還華潤電力人民幣110億元的股東貸款。其二，華潤煤業向華潤電力母公司華潤集團轉讓AACI（持有華潤大寧51%的股權）全部股權。雙方同意以獨立第三方評估價作為定價基礎。經過此番資產處置交易，華潤電力的意圖已經十分明顯了——為了達成公司“綠色、清潔、高效”的業務戰略目標，華潤電力不惜進行象徵性的對價交易，通過淘汰落後的產能來謀求更快的轉型，這無疑對公司是一大重磅利好。完成這次“割肉行動”後，華潤電力也宣佈在8月20日復牌，復牌後漲幅一度引領藍籌，可見華潤電力轉型決心之堅決，換來了市場的肯定。

（華潤電力2018年8月20日股價K線）

此外，國源公司是以象徵性的1元人民幣接手三家煤炭企業，併承諾償還股東貸款110億元，此數額還要高於2018年中報顯示的81億現金餘額；併且據中報顯示，截至2017年年末，華潤電力的負債率為63%，截至2018年中期已上升至65%，因此本次資產交易將有助於降低負債率的壓力。這也就不難理解在市場普遍不景氣的情況下，華潤電力何以一再獲得大行青睐了。

按照目前公司的經營情況，華潤電力以股權轉讓的方式較高效地處理火電現有過剩產能，加快從單一的煤電發電模式向綜合能源服務商轉型，從電源投資向可再生能源傾斜的經營策略，在未來供給側結構性改革持續情況下依然能夠提高公司的運營質量。對華潤電力而言，競爭力在於比同行更早一步佈局新能源。如今取暖季已臨，政策紅利的東風將會吹向電網，但是國家發改委的煤價限令又將為用電需求添了一筆不確定因素，電力板塊整體表現還有待觀察。