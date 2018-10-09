港股午盤漲0.42% 石油股大漲 中資券商、中國房地產股齊揚

恒生指數今 (9) 日低開 0.03%，隨後在 26200 點上下波動，截至午間收盤，恒生指數漲 0.42%，報 26311.97 點。國企指數漲 0.87%，報 10483.60 點。紅籌指數漲 1.52%，報 4261.42 點。大盤成交額港幣 487.47 億元。

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中國神華 (1088-HK) 漲 4.53%，報港幣 17.98 元，領漲藍籌。

石油股集體大漲。中海油田服務 (2883-HK) 漲 6.21%；中國海洋石油 (0883-HK) 漲 3.89%；昆侖能源 (0135-HK) 漲 2.73%。

中資券商股上漲。廣發證券 (1776-HK) 漲 2.34%；國泰君安國際 (1788-HK) 漲 1.56%；海通證券 (6837-HK) 漲 2.18%。

中國房地產股上漲。富力地產 (2777-HK) 漲 3.63%；中國恒大 (3333-HK) 漲 2.63%；融創中國 (1918-HK) 漲 2.73%。

安踏體育 (2020-HK) 大跌 7.18%，報港幣 31.65 元，創 2017 年 12 月以來新低。此前，安踏披露，擬收購芬蘭體育用品公司 Amer Sports。投資界普遍認為收購可與安踏現有產品組合產生協同效應，但指安踏利潤率將受攤薄，並擔心因此產生的資金壓力。

吉利汽車 (0175-HK)9 月銷量年增 14%，但月減 1%，股價一度跌近 5%，創 16 個月新低。午盤 3.39%，報港幣 13.66 元。

浦林成山 (1809-HK) 今日掛牌上市大跌 16.81%，報港幣 4.9 元，跌破發行價。浦林在輝立交易平台暗盤開報港幣 5.3 元，較發行價 5.89 元低 10%，收報 5.89 元，平發行價。浦林成山本次配售招股價區間為港幣 5.89-7.50 元，最終定價港幣 5.89 元。

分析指出，中國人行降存款準備率依舊未能挽救 A 股頹勢，拖累港股欲振乏力，在週邊急跌、經濟下滑風險上升、美國國務卿蓬佩奧訪問中國未見好進展情況下，後市仍持續觀望，市場聚焦明 (10) 日香港特首的《施政報告》。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 11.85 億元，港股通 (滬) 淨流入 10.5 億元；深股通淨流出 4.53 億元，港股通 (深) 淨流入 4.06 億元。

滬股通中資金流入最多的是山東黃金，淨流入 6361 萬元，其次為天永智能、中金黃金、上汽集團、中遠海能。資金流出最多的是中國平安，淨流出 1.29 億元。

深股通中資金流入最多的是立訊精密，淨流入 6534 萬元，其次為格力電器、美尚生態、魯西化工、天夏智慧。資金流出最多的是中興通訊，淨流出 1.53 億元。

