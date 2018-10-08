谷歌明日年度發布會！Pixel已在通路問世

本週二 (9 日)，谷歌 (GOOGL-US) 將於美國紐約市舉行大型的發布活動，而不僅僅與手機有關。谷歌的年度發布會將展示許多新產品，如 Pixel 3 手機及 Chromecast 無線播放器等。

Pixel 手機

下一代谷歌手機 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 手機將成為展會的重點，然而，似乎 Pixel 已經開賣。《Engaget》編輯 Richard Lai 於香港某通訊店購入了一台 Pixel 3 XL，而規格似乎於網路謠言相符。

已購入的 Pixel 3 XL / 圖：Gizmodo

Pixel 3 XL 手機將擁有一個 6.3 吋 P-OLED 1440p 解析螢幕、128GB 容量、12.2 MP 後攝像頭、兩項 8 MP 前攝像頭、4GB RAM 內存 (及高規格的 6GB RAM 選項)、及高通驍龍的 845 晶片。Lai 提到，CPU-Z 顯示的電池容量為 3732，但網路謠言值為 3430 mAh。

沒有 Pixel Watch

谷歌今年似乎不會跟進蘋果 (AAPL-US) 的手錶產品線，今年不會有任何新的谷歌智能手錶。

已推出的新 Wear OS 手錶操作系統增加了心率健康、防水性、NFC Google Pay、新的高通晶片等。

其他硬體 Slate、Chromecast 與 HomeHub

網路傳出，谷歌有望推出自家的平板電腦 Google Pixel Slate。新的 Chromecast 似乎也將會發布。

谷歌最近對其 Chromecast 媒體串流器的更新是 2016 年的 Ultra。據說，谷歌的新 Chromecast 有望增加藍牙及 5GHz Wi-Fi 支援，於 BestBuy 可購買。然而，似乎不支援 4K 和亞馬遜 Prime。

此外，谷歌可能會將新的 Chromecast 與 Home Mini 揚聲器捆綁在一起作為智能電視套件。

傳聞中的谷歌家庭中心 HomeHub 已由 FCC 申請而公布，將是谷歌自己的智能揚聲器，回應亞馬遜 (AMZN-US) 的 Echo 及蘋果的 HomePod。