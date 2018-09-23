川普要進一步發難？谷歌及Facebook等社交巨頭恐遭調查

川普對科技公司的抨擊愈演愈烈，他似乎打算直接「動手」。

9 月 22 日周六，據彭博社報導，白宮已經起草一份行政命令，指示美國反壟斷當局「徹底調查是否有任何在線平台違反了反壟斷法」。

行政令稱，此舉或能保護在線平台之間的競爭並消除平台的偏見，其他政府機構應在命令簽署後一個月內給予建議。

上述媒體引述一名白宮官員表示，該行政令目前仍處於初期階段，尚未經過其他政府機構審批。

此外，草案中未曾提及任何具體的企業名字。但彭博社指出，若川普簽署了這一行政令，代表着他對谷歌、Facebook、推特以及其他社交媒體公司的反感顯著升級。

8 月 21 日，川普在接受路透社採訪時曾表示，讓推特和 Facebook 等社交平台對內容進行自我監管，這是「非常危險的」。此前，川普還認為推特具有歧視性，並指責該公司通過搜尋結果排序，來降低一些知名共和黨人的影響力。

8 月 28 日，川普將炮火轉向谷歌，指責谷歌在新聞搜尋結果中故意展現對他不利的新聞，並稱這是一個「很嚴重的問題」，必須得以解決。

在谷歌搜尋「川普新聞」，結果只顯示「假新聞」媒體的報導。「換句話說，他們操縱了關於我和其他人的新聞，所以幾乎所有的故事和新聞都是負面的。」

搜尋「川普新聞」，96% 的結果來自左翼媒體，這很危險。谷歌和其他公司正在壓制保守派的聲音，隱藏正面的資訊和新聞。他們控制我們能看到什麼，看不到什麼。這是一個非常嚴重的情況，將會得到解決！

其中「假新聞」CNN 最為突出。共和黨 / 保守派和公平媒體被屏蔽。這合法嗎？

當時谷歌回應稱，搜尋結果並不會出現任何政治傾向上的偏頗。

搜尋不被用來制定政治議程，我們不會將我們的結果偏向任何政治意識形態。

每年，我們都會對我們的算法進行數百項改進，以確保他們能夠根據用戶的查詢提供高質量的內容。我們不斷努力改進谷歌搜尋，我們從不對搜尋結果進行排名以操縱政治情緒。

行政令草案指出，消費者很有可能因為在線平台的偏見而受到傷害。考慮到在線平台在社會中扮演了重要角色，保護美國民眾免受主流網路平台的反競爭行為侵害至關重要。

此外，草案還寫明，聯邦政府機構所採取的任何措施必須與其他法律保持一致。彭博社認為，這等同於變相承認了此舉或威脅美國司法部門獨立性，也有可能與《憲法第一修正案》產生衝突。

巧的是，就在美東時間下周二（9 月 25 日），美國司法部長塞申斯將聆聽那些共和黨籍州首席檢察長的簡報，探索調查大型社交媒體的可能性。

這位頗不受川普待見的高官在調查社交媒體一事上似乎與川普不謀而合。

『新聞來源／華爾街見聞』