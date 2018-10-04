微軟釋出Windows 10更新DXR 激勵電競換機潮 微星、技嘉、華碩受惠

隨著輝達 (NVIDIA) 發表 GeForce RTX 20 系列 GPU，微軟 (Microsoft) 近日釋出 Windows 10 更新 DXR(Microsoft DirectX Raytracing)，將促進光線追蹤遊戲開發。法人認為，此一進展有助於新遊戲的陸續開發，推動電競換機潮的展開，包括微星 (2377)、華碩(2357)、技嘉(2376)、承啟(2425) 等主要板卡業者均將受惠。輝達推出新一代圖靈 (Turing) 架構的 GeForce RTX 20 系列 GPU，除了效能升級之外，很大的亮點是首次達成即時光線追蹤的效果。不過，稍早 RTX 2080/2080 Ti 上市前的效能評測出爐，結果未如市場預期，加上售價昂貴，市場開始對新 GPU 能帶動的商機存疑。
法人指出，輝達新 GPU 的推出從最高階的產品打頭陣，近日也推出 RTX 2070，預計未來一季 2060/2050 等中階顯卡也將陸續問世。不過，新顯卡問世，還要搭配遊戲開發商新款遊戲的推出才能更激勵玩家的換機動機，但微軟作業系統尚未更新，也影響換機進程。
而微軟近日在 Windows 10 October 2018 的更新內容中，加入了 DirectX Raytracing 的公開發行版本，有望促進開發新一代的遊戲，為即時互動體驗創造出栩栩如生的光線、反射和陰影，被視為今年的遊戲產業中，除 RTX 20 系列的推出外，另一項新里程碑。
根據輝達最新部落格文章指出，頂尖遊戲工作室早就開始發展 RTX GPU 上搭載即時光線追蹤技術的作品，共三款遊戲將支援這項技術，分別是 《戰地風雲 5》、《戰慄深隧：流亡》(Metro Exodus) 及《古墓奇兵：暗影》(Shadow of the Tomb Raider)。其它開發商也宣布支援 NVIDIA RTX。3DMark 甚至宣布支援光線追蹤技術之遊戲作品的測試基準。
而隨著 Microsoft 宣布公開支援 DXR，與採用基於 Turing 架構的 GeForce RTX GPU 系列產品，該文章直指，PC 遊戲玩家可以開始期待第一波搭載光線追蹤技術的次世代遊戲。
隨著輝達 (NVIDIA) 發表 GeForce RTX 20 系列 GPU，微軟 (Microsoft) 近日釋出 Windows 10 更新 DXR(Microsoft DirectX Raytracing)，將促進光線追蹤遊戲開發。法人認為，此一進展有助於新遊戲的陸續開發，推動電競換機潮的展開，包括微星 (2377)、華碩(2357)、技嘉(2376)、承啟(2425) 等主要板卡業者均將受惠。輝達推出新一代圖靈 (Turing) 架構的 GeForce RTX 20 系列 GPU，除了效能升級之外，很大的亮點是首次達成即時光線追蹤的效果。不過，稍早 RTX 2080/2080 Ti 上市前的效能評測出爐，結果未如市場預期，加上售價昂貴，市場開始對新 GPU 能帶動的商機存疑。