微軟釋出Windows 10更新DXR 激勵電競換機潮 微星、技嘉、華碩受惠

隨著輝達 (NVIDIA) 發表 GeForce RTX 20 系列 GPU，微軟 (Microsoft) 近日釋出 Windows 10 更新 DXR(Microsoft DirectX Raytracing)，將促進光線追蹤遊戲開發。法人認為，此一進展有助於新遊戲的陸續開發，推動電競換機潮的展開，包括微星 (2377)、華碩(2357)、技嘉(2376)、承啟(2425) 等主要板卡業者均將受惠。輝達推出新一代圖靈 (Turing) 架構的 GeForce RTX 20 系列 GPU，除了效能升級之外，很大的亮點是首次達成即時光線追蹤的效果。不過，稍早 RTX 2080/2080 Ti 上市前的效能評測出爐，結果未如市場預期，加上售價昂貴，市場開始對新 GPU 能帶動的商機存疑。



法人指出，輝達新 GPU 的推出從最高階的產品打頭陣，近日也推出 RTX 2070，預計未來一季 2060/2050 等中階顯卡也將陸續問世。不過，新顯卡問世，還要搭配遊戲開發商新款遊戲的推出才能更激勵玩家的換機動機，但微軟作業系統尚未更新，也影響換機進程。



而微軟近日在 Windows 10 October 2018 的更新內容中，加入了 DirectX Raytracing 的公開發行版本，有望促進開發新一代的遊戲，為即時互動體驗創造出栩栩如生的光線、反射和陰影，被視為今年的遊戲產業中，除 RTX 20 系列的推出外，另一項新里程碑。



根據輝達最新部落格文章指出，頂尖遊戲工作室早就開始發展 RTX GPU 上搭載即時光線追蹤技術的作品，共三款遊戲將支援這項技術，分別是 《戰地風雲 5》、《戰慄深隧：流亡》(Metro Exodus) 及《古墓奇兵：暗影》(Shadow of the Tomb Raider)。其它開發商也宣布支援 NVIDIA RTX。3DMark 甚至宣布支援光線追蹤技術之遊戲作品的測試基準。



而隨著 Microsoft 宣布公開支援 DXR，與採用基於 Turing 架構的 GeForce RTX GPU 系列產品，該文章直指，PC 遊戲玩家可以開始期待第一波搭載光線追蹤技術的次世代遊戲。