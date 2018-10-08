微軟暫停Window 10更新 用戶反應文件遭到刪除

微軟 (MSFT-US) 在今年 10 月初推出的 Windows 10 更新版，不少用戶已經下載使用。然而有用戶陸續回報問題，表示個人資料因此遭到刪除。對此，微軟向用戶提出警告，並暫停了此次的更新。

微軟最近更新的 Windows 10 編號為 1809，被視為年度重大的應用更新，有許多應用上與介面上的更新。然而，有不少用戶在更新後湧向 Windows 10 論壇，紛紛表示最新版的 Windows 10 更新讓他們的個人文件與檔案遭到刪除。

有許多受 Windows 10 問題影響的人顯然無法恢復被刪除的文件。一位 Windows 10 用戶表示：「所以更新後我發現我的檔案、圖片、音樂，影片都不見了。」也有用戶反應道:「我丟失了我整個 D 槽文件夾」。

對此，微軟已經取消了 2018 年 10 月份的 Windows 10 更新，並向用戶發出聲明。微軟在官網上表示:「我們已暫停為所有用戶推出 Windows 10 在今年 10 月份的更新 (1809 號版本)，我們正在調查用戶在更新後丟失某些文件的個別報告。」

該公司也補充道：「我們將在 Windows 10 的更新重新推出後，立即發布最新消息。」

更新版本為用戶帶來許多新功能。Android 用戶可以通過應用程序的下載，就能在 Windows 10 電腦設備上立即使用照片和文件。而使用蘋果 ios 系統的用戶也可以通過連接電話的功能，將 iPhone 上的瀏覽網頁轉換到電腦上。同時，Windows 10 的更新也帶來了 157 種新的表情符號和並對現有的表情符號做出調整。