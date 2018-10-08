【華冠投顧】賴昇楷：護盤將使台股由南轉北? 關鍵還是「這個訊號」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

財政部宣佈國安基金不排除提前召開委員會議伺機進場，激勵今日大盤開低後一度拉升至平盤附近，不過上週提過觀察止穩最重要的條件「成交量極縮」卻沒有出現，因此中盤後再度破低，終場大盤 - 61 點，OTC 指數 - 1.29%。

今日內資族群個股依舊偏弱，矽晶圓的《6488 環球晶》、《6182 合晶》...，光學的《3406 玉晶光》、《3019 亞光》... 等持續大跌，被動元件則強弱分歧，指標股《2327 國巨》翻紅但《2492 華新科》續挫，強勢股仍由上週五最強的生技股《1795 美時》、《4142 國光生》... 擔綱，金融股則屬漲勢最為整齊之族群。

今天從大盤委買張數擴大以及金融指數力撐紅盤的現象可知下檔的確有大咖在護盤，但要提醒的是護盤基金進場雖然對長期籌碼安定性具有正面效果，然而就短期而言，歷屆政策護盤失敗的例子也不少，最怕見到的護盤方式就是盤中集中火力急拉一段，拉到市場有買盤願意跳進來搶短後就以為達到目的而撒手，這樣的拉抬方式會使原本仍有追價意願的買盤反而被套住，反覆幾次後就沒有買盤願意捧場，反而會利用護盤拉高時逢高作賣出的動作，連帶導致原本安定的籌碼也受不了而跟著賣出，過去最極端的情形甚至護盤護到最後變成幾乎全市場都和護盤基金對作。

今日大盤早、中、尾盤各有急拉一波的現象，但是都沒有拉過前一波高點，相信政策護盤而跳進場的買盤恐怕討不到多少便宜，因此護盤的決心及能耐仍有待考驗，此外 1250 億的日量也高於短線各均量，有量代表賣壓還沒竭盡，故即便大盤短線急跌 700 點以致負乖離頗大加上政策宣示作多，抄底還是盡量等止穩訊號出現。

如果沒有把握判斷台股止穩訊號或者止穩也不知道該如何動作，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)，讓昇楷於盤中第一時間告訴你。

＜高基期補跌股＞

10/3 曾經提醒盤面不少強勢股雖然法人籌碼未見明顯鬆動，但卻悄悄出現作頭疑慮，像是《3034 聯詠》、《5269 祥碩》、《2458 義隆》... 等，須防有比法人更大咖的調節者，更有甚者像是《2351 順德》、《2360 致茂》... 等則出現大咖趁著大盤位在高檔而逆勢調節的「實賣盤」現象。這些高基期個股初期就算撐住，最後仍避免不了補跌，因此只要是高基期的個股，若是出現作頭或「實賣盤」疑慮，都要特別留意補跌風險。

比較例外的像是先前提過的《1477 聚陽》、《1476 儒鴻》... 等，雖然短線基期較高但因中長線具備明顯底形，回測頸線反倒可以觀察支撐力道是否強勁。

＜低基期抗跌股＞

上週五列舉了許多在大盤驚濤駭浪中還能挺立在月線之上的個股，不過基期較高者仍難避免補跌或轉弱，基期較低者像是《4743 合一》、《2449 京元電子》、《1262 綠悅 - KY》... 等則表現依舊持穩甚至逆勢，今日低檔轉強或抗跌的個股另有《4306 炎洲》、《2393 億光》... 等，後市可持續追蹤。

由於目前作多屬於逆勢而為，若是空手則等待前述大盤止穩訊號再行建立部位，若已持有抗跌股則仍必須嚴守停損停利紀律。在台股跌勢過程中，最重要的功課就是先把口袋名單挑選好，以免一旦盤勢止穩類股齊彈，反而分不出好壞強弱。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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