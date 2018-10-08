【安聯投信】三大債市吸睛 高收益資金流入創近兩年高

美就業數據強勁，推升公債殖利率上探近七年高點，政府債領跌全球多數債券，僅高收益債因利差較高而相對抗跌。根據美銀美林引述 EPFR 截至 10 月 3 日當周，三大債市呈現資金淨流入，其中，又以高收益債基金當周有 27.1 億美元的淨流入居冠（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美 ADP 數據顯示企業就業人數大幅增加，高於市場預期，加上聯準會主席鮑威爾表示美經濟擴張力道可望持續一段時間，將視對應通膨狀況來調整升息速度，市場鷹派解讀，以及國際油價持續創新高，使美 10 年期公債殖利率再次走高至近七年高點。

在高收益債方面，許家豪表示，近一周債市出現較大波動，但高收益債因利差較高而相對抗跌。根據統計，今年以來迄今，全球主要債市中，僅高收債市仍維持正報酬，其中美高收債仍有約上漲 1.4%，表現相對較佳；另外，可轉債指數迄今也仍有 7% 以上的正報酬。

許家豪表示，在資金動能上，高收益債也相對吸睛。根據統計，截至 10 月 3 日當周，美高收益債券基金從前一周流出的 13.4 億美元，轉為 2016 年 12 月以來最大量的單周淨流入。

安聯全球固定收益團隊認為，高收益債發債企業目前鎖定較低利率發債，因此能有較高的利息保障倍數，且發債獲利成長也維持高檔，槓桿比重並未持續上升，可望讓違約率持續維持在低檔水位，有利於減少高收益債的下檔風險。

在新興債市方面，許家豪表示，美殖利率大幅跳升，為新興債市近一周走跌主因。其中，在資金動能方面，美元債仍為淨流入、但當地貨幣債持續淨流出。在貨幣政策走向，墨西哥央行維持基準利率於 7.75% 不變，符合市場預期。墨西哥央行聲明基調仍謹慎，未來需持續觀察墨西哥披索走勢，作為政策走向可能的參考。

展望後市，許家豪表示，整體來看，美債波動度驟升，新興債目前仍相當程度受外部因素影響，近期波動欲小不易。新興市場整體基本面仍佳，但區域或國家之間分歧甚大，在配置上須慎選體質較佳的標的。

另外，在投資等級債方面，安聯投信表示，隨著美 10 年期公債殖利率上探 3.2% 關卡，2 年期公債殖利率也一度創高至接近 2.9% 水準。在信用債配置上建議以短年期債券為主，因為期殖利率與長天債水準相近、但存續期較短，可望兼顧收益、但承受較低的利率風險。

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