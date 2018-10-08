間諜晶片門引爆 緯創股價破底 美系外資持續看好白牌伺服器增長趨勢

彭博商業週刊上週四 (4 日) 刊出的調查報導指稱 2015 年中國大陸在 Supermicro 伺服器主機板製造過程中植入間諜晶片，竊取美國 30 間企業的商業機密，並點名蘋果與亞馬遜受害。不過，美系法人研判，就伺服器主機板的研發製造過程來看，此事發生的機率不高，而白牌伺服器市場的成長趨勢不變，惟將加速移轉生產基地。上週四彭博這篇名為「The Big Hack」的報導刊出後，儘管所點名的 Supermicro、蘋果與亞馬遜三大企業均予以駁斥，但已引起廣泛討論，台伺服器代工廠廣達 (2382)、緯創(3231)、英業達(2356) 股價也出現重挫，尤其 Supermicro 供應商緯創更呈現破底走勢。



美系外資認為，就伺服器主機板研發製造的複雜過程來看，要改變生產線上的原始設計加入間諜晶片的可能性不高，不過，這件事情的確可能對伺服器 ODM 廠商產生負面影響。該外資引用 IDC 報告指出，Supermicro 伺服器出貨量在去年為 54.87 萬台，今年上半年則為 33.13 萬台，分別約 5.4% 與 5.9% 的市佔，但緯創對其之業績佔比僅 1%，影響極微。



該法人對白牌伺服器市場的增長趨勢仍保持樂觀態度，不過，因美中貿易戰以及這些伺服器代工大廠的美國客戶所面臨的輿論壓力等等陰霾，預料生產基地將加速從中國大陸移轉。