AI＋自動化設備出貨大爆發 均豪今年EPS挑戰3元 創13年新高

均豪 (5443) 產品線包括 LCD 設備、智慧機器設備、半導體設備，目前各占營收比重 5 成、3 成及 2 成。十年磨一劍，蟄伏多年的均豪今年開始營運可望大放異彩，多款新產品開始導入市場或進入成長起飛期。像物聯網發展趨於成熟，設備系統開始走向智慧化，也就是生產設備都有感測器，收集資料後傳輸回系統，由電腦進行精度調整、故障提前偵測等自動化調整。均豪未來 3 年智慧化設備比率、質量皆會大幅成長，尤其面板 10 代線必採用智慧化設備導入自動化系統，其中均豪打入包括京東方、華星光等中國所有興建中的 10.5 代／11 代廠供應鏈，甚至包括 6 代線 OLED 廠，接單能見度已到 2019 年。除此之外，Micro LED 設備進入實驗室階段，設備項目涵蓋了挑選、中段清洗、巨量以及量測等。另外針對手機載板減薄所開發的平面研磨機，來自載板大廠並隨著 fan-out 製程躍居主流，且已進入封裝及台積電晶圓廠的生產線。在 AOI 瑕疵檢測方面，均豪推出結合 AI 等高性價比的 Wafer 2D 及玻璃 Wafer 檢查機，用在 bumping 及切割的前後段檢查，在半導體濕製程設備方面，均豪已獲得金凸塊大廠青睞，未來轉戰 5 個化合物半導體設備領域。AI 加上 AOI 檢測設備相對目前國內有牧德 ( 3563 )、迅得( 6438 )、德律( 3030 ) 產品更能提升製程的精準度和速度。

此外，均豪轉投資 62.88% 的均華 (6640)，主要產品為半導體製程設備及相關精密模具，均華去年 EPS2.51 元，目前興櫃參考價約 55.5 元，換算均豪持有均華總是市值達 9 億元，均豪股本 16.51 億元，持有均華折合每股價值高達 5.5 元。在接單能見度長且智能自動化設備出貨明顯提升下，均豪 Q1 單季獲利已大幅跳升，單季 EPS 0.64 元，法人估 Q2 單季獲利持續走高，單季 EPS 上看 0.8 元。法人估均豪今年本業 EPS 上看 2.5 元，加計轉投資業外貢獻 EPS 0.5 元，全年 EPS 挑戰 3 元，將創 13 年來新高。

在智能自動化趨勢潮流下，均豪業績高度成長可望享有較高本益比，牧德股價再度挑戰高點 504 元，本益比 20 倍。迅得 Q1 單季 EPS 0.61 元，目前股價已超過 60 元，相對均豪 Q1 獲利優於迅得，且目前本益比不到 10 倍，股價僅 30 元，股價比價上漲空間寬廣。

技術面來看，日、週、月 KD 同步呈現黃金交叉，且短中長天期均線皆呈多頭排列，若能持續擴量逾 2 萬張並突破前 2 次高點反壓 30.85 元、31.75 元，將有利股價往 38～40 元推升。今年是公司成立 40 周年，再配合業績如預期持續走高，如預期創 13 年新高，那麼股價甚至有挑戰 2006 年高點 49.9 元潛力。