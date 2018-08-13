面板10代設備商機發酵 均豪Q2每股盈餘1.04元 創近八季新高

受惠面板廠 10 代線量產設備商機，轉投資太陽能事業轉型虧損止血，均豪 (5443) 第二季毛利率上升至 33.51%，較前一季大增 8.31 個百分點，創下單季新高，稅後淨利 1.72 億元，季增率達 62%，每股稅後盈餘 1.04 元，創近八個季度新高，上半年稅後盈餘 2.78 億元，每股稅後盈餘 1.69 元。均豪囊括 3 座 10 代線設備接單，以及搶攻物聯網智能化設備商機，第二季毛利率、獲利表現突出，單季毛利率勁揚到 33.51%，創下單季新高，每股稅後盈餘逾 1 元。



均豪轉投資 37.84% 光陽光電由太陽能電池轉型為電廠開發，去年第三季認列相對減損，對於均豪全年每股影響數約 0.5 元左右，不再受光陽光電轉投資拖累，去年第四季之後，均豪獲利重拾成長動能，每股盈餘約 0.79 元，今年第一、二季每股盈餘 0.64 元、1.04 元。



均豪目前設備比重以 LCD 最高，占了 5 成，智慧機器設備占了 3 成，其餘 2 成則為 IC / 半導體，未來三年智慧化設備成長相當快速，IoT(物聯網) 發展趨於成熟，每台設備系統開始走向智慧化，智慧化機器設備占營收比重將由目前 3 成左右，提升到 4 成，另外，Micro LED 設備進入實驗線階段，設備項目涵蓋了挑選、中段清洗、巨量以及量測等。