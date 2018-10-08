〈房產〉房市不冷 591新建案Q3點擊創新高 首購熱區獨占鰲頭

全台房市緩步回溫，數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計，2018 年第 3 季總點擊數再創新高，季增近 1 成。區域點擊排行前 3 名聚集在首購熱區，其中話題最熱為台中市北屯區奪冠，中壢區及桃園區因人口紅利拉抬點擊，列居 二、三名。

據 591 新建案統計，今年第 3 季總點擊數創新高，來到 2375 萬 7687 次，第 3 季雖受習俗月紛擾，但受惠房市回溫，搭上 928 檔期催化，仍帶動整體點擊數成長，民眾搜房意願並不停歇。

591 新建案統計，第 3 季點擊冠軍由台中市北屯區蟬聯，刊登建案數 103 筆，點擊數破 100 萬次，等於平均每個案子，在當季都有上萬點擊。北屯區屬舊台中市，機能成熟，近年因好市多進駐及捷運綠線試運轉議題，為區域當紅炸子雞。

其中單元 12 的「精銳萌未來」，規劃 2-3 房產品，開價每坪 26 萬元起，潛銷階段詢問度就高，此外，廍子地區指標案「總太 2020」，3 月開案至今銷況也已超過 7 成。

桃園市自 2013 年起，6 年內就移入近 13 萬人，又以雙北人口占大宗，桃園親民房價對周邊區域強大的磁吸效應。奪得總點擊亞軍的中壢區，房市聚焦內壢、青埔及過嶺重劃區，其中青埔特區，建設題材逐步到位，買氣回溫，新大樓案成交至少 2 字頭；1 字頭房價的過嶺重劃區，則吸引年輕首購買單；至於內壢地區，機能完整、房價親民，像「內壢之心」就主打廣告戶 4 房 799 萬起。

第 3 名的桃園區，近期雖以新興重劃區為推案重點，但價格親民、生活機能成熟的舊市區對民眾吸引力也不小。如龍壽地區的「鴻築微風」，打出廣告戶 2 房 488 萬元起；另外，位中正路商圈中小坪數新案「和發 La Vie」，開價每坪 23.5 萬元起，第 3 季點擊數表現也佳。