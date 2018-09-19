〈房產〉不樂觀！房仲調查：全台看跌Q4房市者比重提高到48%

由連鎖房仲業者今 (19) 日發布第 4 季房市趨勢報告顯示，本季看跌房價比率約 48%，相較上季增加，終止連續 8 季看跌幅度收斂的情況，顯示市場對於全台房市的走勢趨於不樂觀。

而目前房市對於房價落底看法分歧，根據該報告的民調資訊，新竹、台南及高雄等區域相較樂觀，約 6 成認為 2019 年下半年會落底；北北桃、台中等則有超過 5 成認為落底時間會落在 2020 年上半年。

同時，對於全台房市的交易趨勢，永慶房產集團指出，未來房市還存有寬限期逐步到期、建照、使照爆近 10 年大量，以及新建待售餘屋戶數持續堆疊等因素，因此，最快明年可能會引爆價格戰。

永慶房產集團今發布第 4 季房市趨勢前瞻報告，本季看跌比率約 48%，是連續 8 季看跌比率收斂後，相隔兩年首度出現看跌房價比率又攀升的情形，六都中以雙北市看跌比率較高，北市約 57%、新北市約 55%，主因是欲購屋民眾希望房價再讓利。

至於，發酵多時的升息議題，超過 90% 受訪民眾擔憂 2019 年可能是啟動升息的關鍵年，預期升息幅度是 1-2 碼，買賣雙方對於升息壓力所能承受的最大幅度，超過 7 成、約 74% 賣方認為升息 3 碼是承受極限，同樣地，約 82% 買方認為升息 3 碼是最大的承受極限。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年全球經濟表現優於去年，不過中美貿易戰持續擴大，且恐有常態化的風險，下半年經濟成長有趨緩跡象，房市買氣也略有降溫跡象，今年 1-8 月全台七都買賣移轉量較去年同期增加 5.7%，增幅已從 2017 年的年增 14.7% 降至 5.7%，增幅收斂。

若觀察七都房價可以發現，2018 年第 3 季房價與 2018 年第 2 季相比，除了新竹縣市小跌 0.6% 外，其餘 6 大都會區均呈現小幅反彈的走勢，顯見民眾多數仍看跌房價，至於讓利幅度希望是與高點下修 10-20%