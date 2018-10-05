〈房產〉北市危樓獎勵看的到吃的到 修法面4米、6米老宅受惠

台北市議會三讀通過「土地使用分區管制自治條例」，北市的危樓條例又向前邁進一步，不過三讀過後北市的面前道路 4 米、6 米與 8 米的老宅，若能夠順利整合成功，則危樓條例的獎勵就看的到也吃的到。

北市議會三讀通過「土地使用分區管制自治條例」，本次調整包括部分的樓高放寬，建築的削線放寬，本來面前道路不寬的老宅，修正前因為蓋不高、蓋不多，即使有危樓的容積獎勵也看的到吃不到

北市三讀通過後，「住二」土地樓高放寬至 21 公尺，建築高度比修正為路面前道路中心線水平距離之五倍，且除了住一的土地之外，其它住宅區的土地建蔽率則放寬至 40%-60% 不等，據估計全市有 2.3 萬棟，約 15 萬戶可適用「危樓條例」。

安信建經經理林達康表示，規定放寬後對於窄巷、面前道路 4 米、6 米與 8 米的老宅都有直接助益，由於危樓條例的 10% 時程獎勵有落日時間，台北市已經有許多整合中的案子在等待北市三讀放寬，北市的危樓獎勵對於一些老宅，慢慢變成「看的到也吃的到」。

如華建 (2530-TW) 手中的台北市雲和街建案，也因台北市的危樓條例獎勵將施行及鄰地約 30 坪基地有意加入整合，現正進行整合洽談中，使此一純住宅建案推案進度延後。

華建手中的台北市雲和街建案原計畫第 3 季推出，原規劃總銷超過 12 億元，基地面積 219 坪，預計推出地上 9 樓、地下 2 樓的純住宅建案，為華建自地自建的新建案。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，對於面前道路不寬的平房、舊透天或土地，放寬前受現建築削線與建蔽率未放寬的問題，即使面對獎勵但受限法規，可能容積會用不完，放寬後台北市危樓推動的腳步可能會比都更還快，法規放寬的確帶來一些契機，但關鍵還是能否順利整合，預料還是以 3 層樓以下建築、透天厝等較能受惠。