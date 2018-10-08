【大行報告】中泰證券：料整體消費疲弱仍持續 推薦蘇寧及新寶

中泰證券發表研報指，本週重點推薦蘇寧易購及新寶股份。蘇寧易購方面，零售持續向好，全渠道經營凸顯規模效應，物流金融業務迎放量增長，預計2018年淨利潤約為50億元，線下估值為750億元;物流資產重估價值+天天快遞估值約為287.5億，金融一級市場融資後歸屬於上市公司的估值約為161.5億，加總估值為1804億元，維持“買入”評級;而新寶股份方面，渠道變革加速，優質供應鏈企業價值凸顯，看好公司的業績增長和長期投資價值，預計公司2018-20年分别實現淨利潤5.10、6.63及8.71億，EPS分别為0.63、0.82及1.07元，首次覆蓋，給予“買入”評級。

研報指出，2017年是新零售開啓的一年，巨頭搶佔線下門店加速，主要集中超市板塊，格局已經穩定;展望2018年中泰認為超市板塊龍頭的基本面將逐步落地，開店速度將加快，同時製度改革將改善零售效率，建議重點配置超市零售股。2018H1永輝超市收入保持快速增長，盈利短期下滑;同時公司進一步推進生態係統建設，夯實生鮮供應鏈，創新業務持續叠代升級，短期業績波動不影響對其長期發展前景的預期，建議重點關註。電商板塊的格局已定，未來龍頭將強者恒強，社交電商拼多多赴美上市成功，電商龍頭淘寶、京東、蘇寧紛紛開設拼團業務集聚社交流量，進一步優化獲客成本;2018H1中國跨境電商交易規模為4.5萬億元，同比增長25%，國務院政策加持、出口電商升溫倒逼“中國製造”轉型升級、天貓國際等進口電商向線下實體業務拓發展等推動跨境電商快速發展;美團點評成功上市成為生活服務電商第一股，市值510億美元超過京東和小米。

同時，外部環境衝擊消費者信心，國務院發文呵護消費環境，雙節效應下10月消費數據預計環比小幅回升，但整體消費疲弱的態勢預計仍將持續。從《意見》關註的細分領域來看，未來生鮮消費、社區商業仍然有較大發展前景，同時必選消費品受經濟環境波動影響較小、確定性較強，建議關註具備生鮮供應鏈優勢的超市企業龍頭永輝超市和家家悅。

總而言之，本週推薦投資蘇寧易購、新寶股份、南極電商。建議重點關註永輝超市、人人樂、華聯綜超、中百集團、家家悅等;產品型零售企業關註開潤股份、飛科電器;百貨重點關註王府井、重慶百貨、天虹股份、銀座股份等。維持商業貿易行業增持評級。

風險提示：板塊高彈性下市場係統性風險;全渠道融合不及預期;管理層對轉型未達成統一