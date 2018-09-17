〈每週CFTC報告〉投機者重新做多美元指數 仍不看好黃金表現

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (14 日) 公布交易者持倉報告，截至 9 月 11 日一週，投機者重新增加美元指數的淨多單，另一方面，儘管現貨黃金價格連續三週走跌，投機者減少黃金的淨空單，日圓、加幣與澳幣淨空單則增加。

美元指數

美元指數的非商業性持倉，包含對沖基金與大型投機者，重新增加美元指數的淨多單，數據截止的一週，美元指數淨多單增加 1009 口，推升總多單規模至 34495 口，淨多單規模連續 6 週維持在 3 萬口以上水平。

美元指數持倉量變化

主要貨幣持倉量一覽

數據截止的一週，因市場對於英國和歐盟在截止日期前，達成脫歐協議的樂觀情緒增強，英鎊的淨空單大幅減少 8434 口，但整體空單規模仍超過 6 萬口，維持在非常高位。歐元的淨多單則增加 3207 口，為投機者連續二週多投歐元。

英鎊持倉量變化

英國脫歐事務大臣 Dominic Raab 於 14 日表示，英國與歐盟正在「接近」達成英國脫歐協議。

另一方面，瑞士法郎與紐西蘭幣的淨空單減少 5044 口與 2247 口，墨西哥比索的淨多單增加 2017 口。

主要貨幣持倉量變化

投機者持續增加日圓、加幣與澳幣的淨空單部位，淨空單分別增加 1954 口、635 口與 281 口，日圓淨空單規模已連續 13 週超過 3 萬口水平，加幣的淨空單規模則連續 12 週超過 2 萬口水平，澳幣淨空單規模已連續 10 週超過 4 萬口水平。

黃金

市場預期聯準會 (Fed) 將在 9 月再度升息 1 碼，且市場對美元的避險需求提升，使黃金價格承受壓力，黃金現貨價格已連續三週下滑，失守 1200 美元關卡。

黃金持倉量變化

截至 9 月 4 日一週，非商業型交易者對減緩黃金的看空情緒，黃金淨空單減少 5907 口至 7590 口。投機者對黃金的情緒，從 8 月 14 日時開始，從看多轉為看空，目前投機者的黃金持倉部位，已連續 5 週呈現空頭。