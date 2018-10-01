〈每週CFTC報告〉市場大舉追空 美債淨空單飆歷史新高

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (28 日) 公布交易者持倉報告，截至 9 月 25 日一週，投機者持有的美元指數淨多單略為下滑。另一方面，聯準會於上週升息，使美國與日本的利差持續擴大，日圓淨空單大幅飆升。

美元指數

美元指數的非商業性持倉，包含對沖基金與大型投機者，降低對美元指數的看多情緒，數據截止的一週，美元指數淨多單減少 447 口，淨多單規模降至 37009 口，但淨多單連續 8 週維持在 3 萬口以上水平。

美元指數持倉量變化

主要貨幣持倉量一覽

數據截止的一週，投機者的貨幣持倉量出現大幅變化。

美國聯準會 (Fed) 於 26 日宣布升息一碼，美日利差擴大，使得日圓處於不利地位，投機者連續 4 週增加看空日圓力道，日圓淨空單本週大增超過 2 萬口至 84719 口，為今年 3 月 6 日以來最高的看空程度，當時淨空單為 86845 口。

日圓持倉量變化

義大利的預算問題，使歐盟面臨隱憂，英鎊兌歐元近期有所攀升，數據截止的一週，英鎊淨空單減少 12180 口，但整體淨空單規模仍連續 7 週維持在 6 萬口以上的高點。

主要貨幣持倉量變化

加拿大幣淨空單本週減少 10579 口至 19532 口，為 13 週以來，淨空單規模首次少於 2 萬口。由於美國與墨西哥達成貿易共識，投機者較為看好墨西哥比索，淨空單攀升 10885 口至 51398 口，為 5 月 15 日以來的最高點。

美債

10 年期美債殖利率於 9 月 18 日再度突破 3% 關卡，使債券價格下滑，近期殖利率維持在相對高位，投機者看空美債情緒達到歷史高點，截至 9 月 25 日一週，10 年期美債淨空單飆升 71604 口，淨空單規模高達 756316 口。

10 年期美債持倉量變化

黃金

黃金價格在聯準會 25 日宣布升息 1 碼之後下跌，在 28 日下滑至 6 週低點。截至 9 月 25 日一週，非商業型交易者對黃金的看空情緒增強，黃金淨空單從 10844 口增至 17648 口，連續兩週淨空單增加。