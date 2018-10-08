新興市場指數跌至17個月低點 進場仍有危機？

在美中貿易戰、強勢美元與聯準會升息情況下，新興市場資產價格今年受到重創，但在美股創新高之下，多間資產管理公司陸續將新興市場資產加入投資組合。然而，亦有分析師認為，新興市場貨幣所面臨的災難尚未終結。

MSCI 新興市場指數週五 (5 日) 收於 1000.76 點，為 2017 年 5 月以來的最低點，較 1 月份的高點下跌約 21%，跌入熊市。MSCI 新興市場貨幣指數自 3 月份的高點下跌約 8%，5 日收於 1590.18 點。

MSCI 新興市場指數走勢

摩根大通週四 (4 日) 將中國股市的評級從高於平均下調至中性，認為美中長期貿易戰，將對中國經濟造成損害。

貨幣方面，土耳其里拉今年兌美元暴跌達近 40%，印尼盧比則是跌至 20 年以來的低點。Inter-Pacific Securities 的研究主管 Pong Teng Siew 認為，即使是基本面較強勁的新興市場貨幣，也面臨進一步走跌的危機。

而呈現經常性帳戶赤字的國家，貨幣將首當其衝受衝擊，例如印尼盧比與印度盧比。較強勁的新興市場貨幣，如韓元亦呈現下滑情況，韓元兌美元處於近三週低點，韓國今年上半年的經常帳戶盈餘，來到 6 年以來的低點 296.5 億美元，年減 16.8%。

對於是否可進場新興市場資產，投行持有不同意見，摩根大通、瑞銀和摩根士丹利人為新興市場具有機會，認為新興市場價格較吸引人。另一方面，高盛和安聯集團則提出警告，認為總體經濟的情況並不利於新興市場資產，投資者將資金轉移至新興市場時，需謹慎小心。

美國總統川普對價值超過 5000 億美元的中國商品課徵高額關稅，中國亦採取報復性關稅措施，美中貿易戰使得中國股市走低。



富國銀行為轉為看好新興市場的一方，資深投資策略師 Brian Jacobsen 表示，該公司最近將新興市場的評級從負面調升至中性，認為新興市場資產估值具吸引性，此外，他們認為貿易戰關稅對新興市場公司造成的損害，不會如外界預期般嚴重，若美中貿易戰持續，越南公司可能會受惠。



Lipper 公司的數據顯示，整體而言，美國全球基金的投資組合中，約近 7% 為新興市場股票，較 3 年前增長 25%。Vanguard FTSE 新興市場 ETF 從 7 月以來，下跌近 15%，流出資金高達 20 億美元。



然而，有跡象表明新興市場資金出逃潮可能已告一段落。根據 EPFR 的數據分析，資金正在重返新興市場股市和債市。



對沖基金 Cartica Management 的執行長 Teresa Barger 表示，當基本面實際上相當不錯時，她從未見過新興市場股票承受如此負面情緒。而當這種情況發生時，往往會看到散戶出逃，但機構型投資者進場。



Barger 表示，投資者可關注印度和巴西，這兩個國家受到美國貿易關稅影響可能較小。



國際資產控股公司的全球市場策略師 Yousef Abbasi 認為，擁有較多美元外匯存底的國家，以及與美國有直接貿易關係的新興市場，會相對受到較小美中貿易戰的影響。