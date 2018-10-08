〈中國再降準〉央行降準對匯率影響有限 人民幣中間價下調165點

央行降準對人民幣匯率影響有限，人民幣中間價報 6.8957，下調 165 點，上一交易日中間價報 6.8792。在岸人民幣上一交易日收報 6.8814。

央行降準釋放約 7500 億元增量資金

10 月 7 日，據中國人民銀行官網消息，央行決定，從 10 月 15 日起，下調大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 1 個百分點，當日到期的中期借貸便利 (MLF) 不再續做。

降準所釋放的部分資金用於償還 10 月 15 日到期的約 4500 億元中期借貸便利 (MLF)，這部分 MLF 當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約 7500 億元。

對人民幣匯率影響有限

央行負責人表示，本次降準彌補了銀行體系流動性缺口，優化了流動性結構，銀根並沒有放鬆，市場利率是穩定的，廣義貨幣 (M2) 和社會融資規模增長率與名義 GDP 增長率基本匹配，是合理適度的，不會形成貶值壓力。央行將繼續採取必要措施，穩定市場預期，保持外匯市場平穩運行。

“降準對人民幣匯率影響有限。” 交通銀行首席經濟學家連平表示，由於本次降準置換 MLF 後淨投放的國內流動性規模適度，更多的是彌補相應的流動性缺口，不會造成利率顯著走低，因而不會增加人民幣貶值壓力。

離岸人民幣兌美元快速升值收復 6.9 關口

9 月份中國外匯存底月減 227 億美元

10 月 7 日，央行公佈最新數據顯示，截至 2018 年 9 月末，我國外匯存底規模為 30870 億美元，較 8 月末下降 227 億美元，降幅為 0.7%。

美債收益率持續高企

受聯準會升息因素影響，自 9 月 26 日以來美元指數連續走強，一度站上 96 關口。這時，聯準會主席鮑爾一周內兩次公開表態，重申對美國經濟樂觀看法，並表示 “低利率再也不適合”，沒有理由不認為當前的美國經濟擴張 “可以延續相當一段時間”。



有分析人士表示，目前美債殖利率漲幅要快於歐債，原因是投資者預期美國經濟增速更高，美債殖利率激增將衝擊全球市場。法巴銀行利率策略師蒂姆指出，市場開始擔心美國經濟過熱，進而通膨加速導致聯準會加快升息步伐。



浙商期貨研究中心宏觀金融主管沈文卓認為，美元方面，預計未來將繼續維持高位震盪，當前美國經濟數據強勁，對美元有一定的支撐作用，但由於升息預期已較為充分，升息後半程對美元無法形成較強的上行動力，美元維持高位震蕩的機率較大。