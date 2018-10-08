【馮冠華專欄】變數頗多，預期港股今天會極之波動

10 月 8 日推介 - 中興通訊（763）

1）上週五港股市況總結：受美股週四重挫影響，恆指週五低開約 120 點。早段曾快速止跌回升，但在電腦主板植入間諜晶片傳聞令多隻科技及晶片股受壓下，恆指又急速回落，最多曾跌約 250 點，尾市跌幅有所收窄，最終收報 26572 點，下跌 51 點並錄四連跌。大市成交按日下跌約 4% 至 768 億。藍籌股 20 升 26 跌 4 持平。



板塊方面，間諜事件令近日明星股聯想（992）重挫，中興（763）、中芯（981）、華虹（1347）、金蝶（268）、瑞聲（2018）等也弱勢。石油、公用及高息股也受壓。基建、水泥、內地電訊及本地零售較強勢。做空方面，佔大市成交回落至 15.8%，但仍屬頗高水平。牛熊証街貨最新比例維持在 42:58，重貨區方面，熊証重貨區仍在至 27500-27549，牛証則下移至 26200-26249。

簡評：筆者不是政治或軍事專家，但覺得間諜事件甚有疑點。留意消息只是從彭博商業週刊報導，文中也沒有任何政府官員的名字，更不知如何肯定是中國間諜晶片？有消息指，前紐約市長，76 歲的彭愽有意參選 2020 的總統選舉，這文章背後的意義也變得更為復雜。



川普經常掛在口邊的假新聞，莫非連彭愽也屬一份子？再換另一個角度，若真有其事，又何不將計就計，利用這粒米般的晶片發放假消息給「敵國」？眾「主角」包括 Super Micro Computer，蘋果、亞馬遜甚至香港上市的聯想全都否認事件；陰謀論，這是否在中期選舉前加深仇中氣氛？這是否配合副總統彭斯和經濟顧問庫洛德的言論而來？答案相信也永不知䁱，但在金融市場，即使有疑點，短線利益也永遠不會歸於「被告」。Super Micro Computer 的股價週五回穩，週末也未見間諜事件再發酵，中興及聯想等應有反彈空間。

週末的重量級新聞是人行降準（見第 2 點）。相信市場會看作是維穩之動作，畢竟在長假期的負面新聞比較多，外圍也極之波動，追跌亦是普遍的預期。中資金融股及內房股會是降準的受惠板塊，且看能否帶領港股回穩。



恆指在十月的首四天交易日跌了 1215 點或 4.4%，如上證在復市後的追跌較溫和，恆指亦有權反彈挾空，但當然美債息上週五的急升亦會影響氣氛，所以今天看似是極之波動的一天。除上証外，北水流向、人民幣匯價和道指期貨也要關注。

2）人民銀行公佈，本月 15 日起下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 1 個百分點，當日到期的中期借貸便利（MLF）不再續做。降準所釋放部分資金用於償還本月 15 日到期的約 4,500 億元人幣 MLF，這部分 MLF 當日不再續做，除去此部分，降準還可再釋放資金約 7,500 億元人幣。人行特別提到，不會形成人民幣貶值壓力，有需要時會出招管理滙率預期。

3）澳門旅遊局公布，累計黃金周首六日 (1 至 6 日)，總訪澳旅客 81.24 萬人次，按年增 11.8%。當中，內地客佔 67.71 萬人次，按年增 18.9%。

4）美股上週五市況總結：美國 9 月失業率創下 49 年新低，數據帶動美國債息又創近年新高，受債息走高拖累，加上憑沽空雷曼兄弟等股票而著名的對沖基金經理艾因霍恩，已悉數抛售蘋果公司股份，原因是擔心蘋果成為中美貿易戰的報復對象，美股三大指數週五走弱。



道指最多曾下跌約 326 點，最終收跌 180 點或 0.68%。標指及納指則分別下跌 0.55% 及 1.16%。美滙指數最新在 95.6，十年期國債債息則在 3.233%，紐約期油最新在 $74.29 美元，港股 ADR 下跌 63 點，相當於恆 26509 點水平。

5）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：騰訊（700）繼續回購股份，第 19 次出手，週五以每股 302.6 元至 307.6 元，回購 12.8 萬股，作價約 3903.68 萬元。

中國燃氣（384）週五第五次回購股份，以每股 21.4 元至 22.0 元，回購 138.28 萬股，作價約 3016 萬港元。同業新奧能源（2688）也作第二次回購，以每股 61.7 元至 62.8 元，回購 30 萬股，作價約 1865 萬港元。

金斯瑞（1548）週五斥資 844 萬元回購 60 萬股，每股介乎 13.84 元至 14.22 元。

6）新股訊息 ：澳洲一站式印刷解決方案及服務供應商澳獅環球（1540）今天主板掛牌，暗盤價先升後跌，收報 $0.97，跌 3%。

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