人行降準非救市 ADR普跌 今港股料低開120點

「十一」國慶假期完結，中國人民銀行昨 (7) 日宣佈調降人民幣存款準備金率 1 個百分點，料可向市場釋放人民幣 7500 億元流動性。不過，美國 9 月失業率創 49 年來新低，美國 10 年債殖利率一度升至 3.231% 左右，道指及 NASDAQ 應聲跌 0.7% 及 1.1%，港股預託證券 (ADR) 也普遍下挫，分析預計恒指今 (8) 日低開 120 點。

陸股在國慶假期休市期間，港股大跌 4.4%，市場之前普遍憂慮 A 股今日開市會補跌。因此人行選擇在 A 股復市前一天宣佈降準，相信與希望緩和市場對 A 股的賣壓有關。

不過，香港《文匯報》援引第一上海首席策略師葉尚志的分析指出，即使中國人行降準向市場注入流動性，只會為市場帶來短期刺激，股民不宜對 A 股復市有過多憧憬，在港股仍處總體向下的趨勢中，估計本週格局仍將震盪走跌。

葉尚志認為，近日離岸人民幣 (CNH) 的穩定性減弱，加上大陸早前公布的經濟數據差強人意，上週多檔 A 股 ETF 表現不濟，安碩中國 ETF(2801-HK)、安碩 A50(2823-HK)、華夏滬深 300(3188-HK)，分別累跌 4.9%、3.8% 及 3.5%。在新加坡交易的富時 A50 指數期貨，同期跌幅也達 4.1%，反映市場普遍預期 A 股重開會跌約 4%。

他預計今日港股及 A 股將低開，其中 A 股單日跌幅或高達 4%，料本週恒指區間為 26000 至 26800 點。對於人行降準救市，他相信對 A 股表現不會有太大幫助，僅屬適當流動性的安排。

交銀國際董事總經理洪灝也認為人行這次降準肯定不是救市，因上兩次 (即 4 月及 6 月) 降準後 A 股續跌，他認為人行這次降準主要是中國經濟下行壓力較大，而且 8 月中國經濟數據已明顯放緩，料 9 月數據更差，因此人行選擇在此時出招。

目前 A 股與港股中藍籌股的聯動性日趨緊密，平安證券綜合研究所投資策略部副總經理羅曉鳴估計，本週恒指會再跌，降準可紓緩今日 A 股開盤的跌幅，估計短期內上證指數或跌 50 至 100 點、今年 A 股有機會跌至 2700 點。

值得注意的是，債券殖利率飆高拖累美股，其中美國科技股更出現拋售潮，令美股於 10 月首週失利，NASDAQ 全週累跌最多 3.2%，S&P 500 更創 1 個月以來表現最差的一周。

葉尚志指出，美國國債殖利率創出 7 年新高，在殖利率高於股利率下，相信美股的調整壓力將逐步加劇，對正處於弱勢的港股自然不利。

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬亦指出，美國利率再升，強美元或加劇新興市場走資情況，新興市場危機將愈演愈烈，或引發骨牌效應，值得投資者提防。

他認為，恒指今日或有短暫反彈的機會，但下方支撐 26219 點不宜失守，否則將下探 25000 點關口。

至於這次中國人行降準對哪些類股有利？民眾證券董事總經理郭思治對香港《明報》表示，固定投資如基建、水泥、鋼鐵等類股，以及銀行及內需股，將受惠於這次人行降準，華潤水泥 (1313-HK)、安徽海螺水泥(0914-HK)、馬鋼(0323-HK) 等續有支撐。