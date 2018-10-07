長假結束前出招 人行無預警宣布：15日起降準1個百分點

中國人民銀行今 (7) 日意外宣布，從 10 月 15 日起下調部分金融機構存款準備金率，以置換當日到期的中期借貸便利（MLF），預計降準還能再釋放約人民幣 7500 億元增量資金。

就在十一長假即將結束的周日，中國人行今天無預警發布公告指出，為進一步支持實體經濟發展，優化商業銀行和金融市場的流動性結構，降低融資成本，引導金融機構繼續加大對小微企業、民營企業及創新型企業支持力度，決定從 2018 年 10 月 15 日起，調降大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 1 個百分點，當日到期的中期借貸便利（MLF）不再續做。

人行表示，這次降準釋放約人民幣 7500 億元增量資金，可以增加金融機構支持小微企業、民營企業和創新型企業的資金來源，促進提高經濟創新活力和韌性，增強內生經濟增長動力，推動實體經濟健康發展。

聲明更指出，這次降準仍屬於定向調控，銀行體系流動性總量基本穩定，銀根是穩健中性的，貨幣政策取向沒有改變。降準釋放的部分資金用於償還中期借貸便利，屬於兩種流動性調節工具的替代，而剩下資金則與 10 月中下旬的稅期形成對沖，因此，在優化流動性結構的同時，銀行體系流動性的總量基本沒有變化。

人行還強調，這次降準彌補銀行體系流動性缺口，優化流動性結構，銀根並沒有放鬆，市場利率是穩定的，廣義貨幣（M2）和社會融資規模增長率與名義 GDP 增長率基本匹配，是合理適度的，不會形成貶值壓力。