【馮冠華專欄】恆指或先下試26500

10 月 5 日 - 今天不作推介

1) 上日港股市況總結：在美元美債息走高、人民幣及其他新興市場貨幣急貶，亞太區市場昨天全面受壓，港股也不能幸免。且見有在大行調低中資企業評級及盤中道指期貨回吐下，恆指週四低開低走。指數低開約 62 點後迅速急瀉，盤中曾大跌逾五百點；雖然人民幣離岸價在午後有反彈，港股也無甚起色，最終收報 26624 點，下跌 468 點。（恆指自 2003 年後首次收低於道指！）大市成交按日上升約 29% 至 802 億。藍籌股 5 升 45 跌。

板塊方面，內銀、石油和內房領跌，重磅股騰訊（700）及友邦（1299）繼續弱勢，煤炭、汽車、內航、教育、醫藥及水泥全部走低。造好的板塊有澳門愽彩及燃氣股。多隻鋁業股，包括宏僑（1378）、興發（98）、中鋁（2600）及俄鋁（486）則因全球最大氧化鋁廠暫時關閉而造好。滙豐（5）也能逆市小漲。瑞聲（2018）則在傳聞 iPhone 銷售理想而上升。



做空方面，佔大市成交又急升至另一本年新高的 17.96%。牛熊証街貨最新比例維持在 46:54，重貨區方面，熊証重貨區下移至 27500-27549，牛証則下移至 26500-26549。

簡評：筆者滿以為前天屠牛後的反彈會令港股回穩，可惜又一次看錯。建議留意的反彈對象內銀更是重災區，十分丟臉。美元美債息及人民幣的波動等，令港股昨天上演了屠牛的下集（牛証最新重貨區離現價不遠，恐怕還有第三集）。引述行家指出，美債息上升對香港未有直接影響，只有心理影響，或令港滙向弱方兌換保證加速邁進，令資金流走、加息步伐加快。



重點是心理影響，在傳統股災月、不明朗的貿易戰和疲弱不堪的市場氣氛，先行避險在所難免。在息口攀升的週期，高息股的避險功能也隨之下降，也不排除部分資金選擇離場。

筆者認為最值得思考的，是為何債息突然急速上升。表面上看，當然是美國數據強勁，鮑威爾的言論令加息預期升温；也看到有分析指債息升破阻力位令平倉盤湧現。但若從另一角度想，是否有無型之手在大量拋售美債至債息急升？這與白宮經濟顧問日前所說中美會繼續對話有否關連？川普喜把金融市場表現歸己之功，這是否在中期選舉前的突撃？太多問號了，也不是筆者能力範圍可答的。

昨天八百多億成交談不上恐慌，但看多的，衹能寄望下週復市的 A 股了。十月的首三個交易日已跌去超過 1100 點，做空比率更上升至今年另一新高，頭昏腦脹，今天不作推介了。

2）美股市況總結：受債息走高拖累，美股三大指數週四走弱。道指最多曾下跌超過 350 點，最終收跌 200 點或 0.75%。標指及納指則分別下跌 0.82% 及 1.81%。美滙指數最新在 95.75，十年期國債債息則在 3.187%，紐約期油最新在 $74.65 美元，港股 ADR 下跌 149 點，相當於恆 26474 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：騰訊（700）繼續回購股份，第 18 次出手，以每股 307.4 元至 313.2 元，回購 12.4 萬股，作價約 3834.72 萬元。

中國燃氣（384）昨天第四次回購股份，以每股 21.15 元至 21.6 元，回購 96 萬股，作價約 2053 萬港元。同業新奧能源（2688）昨天也作第一次回購，以每股 60.8 元至 61.95 元，回購 20 萬股，作價約 1231 萬港元。

金斯瑞（1548）昨天斥資 725 萬元回購 50 萬股，每股介乎 14.3 元至 14.62 元，是遭沽空機構閻火狙擊以來第三次回購。

4) 新股訊息：馬來西亞電力電纜產品供應商 OCC Cables（1791）今天起招股，招股價介乎 0.6 元至 0.8 元，每手 4000 股，預計將於 10 月 19 日掛牌。

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