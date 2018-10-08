台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月8日

國際多重利空夾擊，台股上周跌掉近 500 點，不論與其他市場相較，或是從乖離率、標準差的角度，台股均明顯超跌，促使行政院高層假日緊急召集財金部會首長商會，今（8）日開盤將緊盯盤勢，國安基金隨時待命，必要時不排除提前召開委員會議，適時採取措施，全力穩定股市。

繼日前電價凍漲後，經濟部昨（7）日再度宣布，為了平穩國內物價，避免油價帶動國內物價上漲影響民生，油價也將採取同樣的凍漲措施。根據中油規畫，本周起油價維持 10 月 1 日價格，其中 95 無鉛汽油為每公升 31.5 元、超級柴油每公升 28.2 元。凍漲期限暫時執行至今年底止。

股王大立光 11 日將召開法說，為今年最後一場自辦法說會，外資圈共識是，經過對三款新 iPhone 出貨量下修潮後，目前對大立光本季營運預期已低，推測合理股價也以 5,000 元附近為主流，國際資金是否回流股王，緊盯 iPhone 後續銷售數字。



經濟日報

台股超跌 國安基金備戰

人行無預警降存準率

國內油價凍漲到年底

工商時報

融資一路減 台股爆信心危機

大立光法說 外資期待值落底

黃金價格底部浮現

聯合報

理事會增哦? 央行傾向不變

美銀、小摩預估 人民幣貶破 7 成定局

人行穩市 陸股今開盤見真章

蘋果日報

美中貿易戰險峻 兩岸同步救市

台股 3 大警訊 上升架構破壞

陸降準穩金融 安內重於攘外

中國時報

保障陸企安全 成一帶一路課題

蓬佩奧訪北京 俄陸朝明會談

巴西川普爭議多 45％不挺他

自由時報

華銀挺綠能 南市專案貸 220 億上路

鼓勵投資綠能 擬開放外商發新台幣債券

產油國不甩川普 油價恐見 3 位數