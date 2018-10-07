台塑四寶10/9公布Q3財報 台化獲利可望優預期

台塑四寶下周二 (9 日) 將公布 9 月營收與第 3 季財報，從先前四寶對第 3 季的展望預期來看，僅台塑 (1301-TW) 受到歲修與工檢廠房多影響，使營收表現較第 2 季衰退，其餘三寶展望均樂觀，法人看好，台化 (1326-TW) 受惠產品利差大幅揚升，獲利將優於預期，台塑化 (6505-TW) 單季獲利可望維持 200 億元水準，其餘三寶也將受惠投資收益挹注。

南亞 (1303-TW) 第 3 季受惠電子材料產品進入需求旺季，化工產品也在產業景氣佳帶動下，營運表現持穩，塑膠加工品同樣產銷穩定，各產品線營運表現均相當樂觀，營收表現可望小幅優於第 2 季，且相較於去年同期，受惠產品價格走揚，營收年增率可達雙位數成長。

台化第 3 季雖旗下有 ARO-2 廠 50 天定檢影響，不過，由於需求升溫，支撐各類產品行情走揚，且步入旺季需求的塑料產品，旺季氣焰雖不如往年熱烈，但剛性需求仍在，第 3 季營收呈現逐月增溫趨勢，整體表現也會優於第 2 季。

台塑化部分，法人認為，第 3 季煉油價差已從低檔回升，油價持續墊高，加上石化原料價格維持高檔，且將有 20 億元現金股利收入入帳，台塑化單季獲利可望維持逾 200 億元水準，而台塑三寶也將受惠投資台塑化收益，挹注獲利表現。

法人認為，第 3 季雖然傳統石化產業旺季，不過今年受到美中貿易戰影響，使旺季效應有所延遲，預期第 4 季可望啟動庫存回補潮，且亞洲有高達 8 家石化廠歲修，影響產能 690 萬噸，加上耶誕節與大陸雙十一光棍節電商購物效應，可望持續帶動需求。