【華冠投顧】盤後分析：再探低點 觀察融資變化

劉彥良 分析師

昨日上市櫃融資合計只減少 2.42 億元，今天藉美股拉回以及媒體大肆報導下月美國將在南海和台海舉行軍演的消息下，作手自然是要把盤再往下打再逼融資出場，盤中一度重挫約 270 點，收盤則收斂至 201 點，成交量放大至近 1500 億元。

盤面上共 1437 家走跌，盤中還高達 61 檔打入跌停，恐慌性賣壓相當重。跌幅方面以電子股最重，傳產則次之。

觀察鄰近國家今天的跌幅都不大，唯獨台股重挫近 2%，也就是說台股明顯超跌，只要融資大減的目的達成後，接下來台股就會先進行橫向打底，等 5 日線扣抵值下來然後再向上反攻，反彈壓力先看 10707 以及年線。

既然是要逼出融資，自然是要拿高人氣的漲價概念股開刀，人氣股崩跌，多殺多的效應才會擴散出去。包括矽晶圓的環球晶 (6488) 和台勝科 (3532)、被動元件的國巨(2327) 和華新科 (2492)、MOSFET 的大中(6435) 和杰力 (5299) 通通打入跌停板。

法人賣超重心的電子股接下來還是有破底的風險，倒是非電族群就有望成為資金避風港相對抗跌。其中生技股陸續有公司傳出利多，同時不受貿易戰影響，還有政府政策力挺，下周可望持續吸引資金進駐，唯多數生技股缺乏實質業績，故操作上要以技術面作為進出考量，善設停損停利。

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