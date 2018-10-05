【華冠投顧】武傑電台:台股大跌200點!考驗人性的時刻!該選恐懼還是貪婪?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4736 泰博、8936 國統、3661 世芯 KY、2327 國巨、5278 尚凡。

台股盤勢分析:

結構性傷害

受到美股回跌影響，台北股市早盤下跌 - 53 點開出，雖然權值類股今天跌勢明顯縮小；但是在多頭信心崩潰，盤中一度大跌 - 271 點。尾盤跌勢縮小，終場大跌 - 201 點作收，收在 10517 點，成交量 1490 億。

台股屋漏連夜雨…『亞幣競貶』點燃資本外逃的風險危機；今天又因『台海危機』，導致信心崩潰，台北股市跌幅亞股之冠。延續我們先前說的… 本周台股『不進則退』，10780 點必需立即站回去；不然恐怕會影響台股的波段結構。然而今天的殺盤已經出現『結構性傷害』，雖然盤中出現『神祕買盤』；建議不要過期待，傷害已經照成，恐怕要 3-5 個交易日才可止穩。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、1795 美時、6111 大宇資、5285 界霖、2501 國建… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3625 台星科、3227 原相、3630 新鉅科、2408 南亞科、2049 上銀、6173 信昌電、1597 直得… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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