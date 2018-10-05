歐股接力亞洲股市下跌 美債殖利率持續高企

周五，美國公債殖利率繼續上漲，科技股暴跌擾亂亞洲股市，香港恆生指數本周累計下跌 4.38%，創近 8 個月最大單周跌幅。其中聯想集團下跌近 16%，創 2014 年 2 月以來最大單日跌幅，中興通訊 H 股跌幅也超過 10%。

隨後，歐洲股市開盤接力下跌。 歐洲 STOXX 50 指數平開，目前跌幅為 0.27%。德國 DAX 指數下跌 0.65%。法國 CAC 40 指數下跌 0.25%，英國富時 100 指數低開 0.1%。義大利富時 MIB 指數低開 0.2%，目前跌幅擴大至 0.64%。

其中，資源類股下跌 1.25%，汽車及零部件股下跌 0.79%，科技類股下跌 0.32%。

個股方面，丹麥醫療保健技術公司 Ambu A/S 上漲 4.79%，歐洲通訊衛星公司受高盛上調評級至「買入」影響，股價上漲 4.12%，世創電子材料下跌 2.84%。

而因涉嫌洗錢遭美國司法部調查的丹麥丹斯克銀行連續四天下跌，目前跌幅為 6.59%。此前，丹麥監管機構表示，該行應持有更多資金，為可能的罰款做好準備。

另外，根據義大利財政部發布的聲明表示，將 2018 年 GDP 增速預期由 1.5% 下調至 1.2%，將財政赤字率目標由 1.6% 上調至 1.8%。將 2019 年結構性赤字率目標設定在 1.7%，今年為 0.9%。目前，義大利 10 年期公債殖利率漲幅為 1.59%。

稍早，德國政府公布 8 月工廠訂單數據：8 月德國季調後工廠訂單環比 2%，超過預期 0.8% 及前值 -0.9%。8 月季調後工廠訂單年增率 - 2.1%，預期 - 3%，前值 - 0.9% 修正為 - 0.8%。

彭博認為，德國 8 月份工廠訂單出現反彈，原因是出口需求飆升，這表明儘管存在貿易風險，但這個歐洲最大經濟體的前景仍相對強勁。

德國經濟部也在一份聲明中表示，歐元區以外訂單的強勁增長表明，儘管存在貿易衝突，德國工業產品在全球仍有需求。而積極的趨勢也應該能使德國經濟在第第四季再創佳績。

數據公布過後，10 年期德國公債殖利率升至 0.552%，為四個月新高。

昨日紐約尾盤，美國 10 年期基準公債殖利率上漲 0.57 個基點，報 3.1870%，亞太尾盤一度漲至 3.2305%，攀升至 7 年高點。

目前，美國 10 年期公債殖利率持續高位，報 3.202%。

聯準會主席鮑威爾表示，因此前的數據突顯了美國經濟的強勁，聯準會最終可能提高其基準利率超過中性水平。

彭博指出，目前投資者關注的焦點都將集中在今晚公布的美國 9 月非農就業報告上，以獲得關於政策前景的進一步線索。