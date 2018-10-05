〈財報〉三星Q3財報初值優預期 記憶體價格滑落盈利恐觸頂？

《彭博社》報導，韓國三星電子 (5930-KR) 週五 (5 日) 公布初步財報，第 3 季營業利潤有望創歷史新高，主要受益於數據中心的需求，以及產品良率的改善。然而，分析師指出，三星的盈利動能預估將在第 3 季之後放緩。

根據三星的初步財報，截至今年 9 月份的一季，該公司營業收入為創紀錄的 17.5 兆韓元 (155 億美元)，彭博預估值為 17.2 兆韓元。



此優異的銷售結果，可能會稍緩市場對記憶體晶片需求的悲觀看法，然而，部分人士仍懷疑明年三星的表現，這對全球最大的晶片製造商造成壓力。

三星亦正在努力提升智慧型手機的銷量，該公司股價今年下跌約 11%，2017 年時，則是攀升高達 41%，5 日三星開盤上漲近 1%，暫報每股 44850 韓元。

三星電子 5 日開盤走勢

現代汽車投資的分析師格 Greg Roh 表示，「三星的現在營業利潤似乎已達頂峰，明年初可能是購買三星股票的時機點，因為增長可能在明年下半年再度浮現」。

韓國投資證券預計，因對抗需求減緩問題，明年三星的半導體投資可能下滑 8%，此外，分析師 Yoo Jong-woo 認為，三星的獲利在第 3 季創新高後，恐已觸頂，之後的盈利增漲動能將放緩。

三星第 3 季銷售額為 65 兆韓元，符合彭博社編制的平均預測，該公司將在本月稍晚時發布最終結果，在此之前，三星不會提供淨收益和各部門銷售數據。Meritz Securities Co. 的分析師 Kim Sun-woo 估計，半導體部門的銷售額為 13.6 兆韓元，而面板、智慧型手機和家用電器的總收入為 3.9 兆韓元。

記憶體晶片仍佔三星利潤的最大部分，根據 InSpectrum 科技公司的數據，截至 9 月份的一季，32 GB DRAM 伺服器模組合約價格下跌 0.1%，這是自 2016 年以來，首次出現季度跌幅，128 GB MLC NAND 快閃記憶體的價格下跌約 6.9%。



雖然三星在智慧型手機領域處於全球領先地位，但正受到華為等中國手機製造商的挑戰，IHS Markit 的數據顯示，華為的市占在今年第 2 季已超越蘋果 (AAPL-US)，成為全球第 2 大的手機製造商。

面板為三星電子另一重要收入來源，子公司三星面板為 iPhone 生產面板，並將擴大 OLED 面板的版圖至汽車製造商，如 Audi。